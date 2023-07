Voici quoi porter pour aller voir le film Barbie au cinéma

Le film Barbie, qui sort en salle ce vendredi au Québec ravive de bons souvenirs et nous donne envie d'arborer le rose plus que jamais! Voici nos plus belles trouvailles mode pour suivre le phénomène Barbie jusque dans la garde-robe.

Les fans de Barbie seront comblés avec l'arrivée du film en salle au Québec ce week-end.

Et pourquoi ne pas vivre ce grand retour à fond grâce à ces pièces mode incroyables?

Ce morceau « basic » des plus confortables vous suivra au cinéma, mais vous le porterez tout le reste de l'été! Sa coupe surdimensionnée et son imprimé Barbie en font un choix coup de coeur.

Courtoisie Ardène

Prix : 24,90 $ chez Ardene

Pour un look subtil, optez pour cette casquette rose (bien évidemment) signée Barbie. Après tout, qui a dit que les casquettes de baseball étaient réservées aux papas?

Courtoisie Globo

Prix : 14,99 $ chez Globo

Ce jersey de coton extensible est tout indiqué pour aller voir le film au cinéma dans les prochains jours. On le porte avec un jeans ou un « biker short » pour un total confort.

Courtoisie Simons

Prix : 39 $ chez Simons

Si vous avez toujours froid en allant au cinéma en raison de l'air climatisé, vous craquerez pour ce chandail ouaté beige à l'effigie du film.

Courtoisie Amazon

Prix : 34,31 $ sur Amazon

Ces lunettes rectangulaires inspirées des années 90 ont des verres teintés d'un rose très mignon. De plus, elles sont légères et compactes, ce qui en fait un accessoire idéal entre le resto et le cinéma!

Prix : 11,29 $ sur Amazon

Osez suivre la vague de rose qui s'apprête à déferler sur le Québec avec l'arrivée en salle de ce film tant attendu!