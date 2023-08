Nunavik: offrez-vous une aventure inoubliable dans le Grand Nord du Québec!

Gravir le plus haut sommet de la province, marcher sur les crêtes d’un gigantesque cratère, observer les cours d'eau grandioses et admirer les ours polaires dans leur habitat naturel, le tout en partageant le mode de vie de vos guides Inuit, voilà ce que vous réserve une aventure hors de l’ordinaire au nord du 55e parallèle!

Si vous avez toujours rêvé de vastes espaces parés de toundra sauvage, de forêt boréale et de montagnes, la région du Nunavik, soit la plus septentrionale du Québec, saura vous émerveiller avec ses paysages nordiques à couper le souffle et sa culture inuite rythmée par les saisons et les traditions.

Envolez-vous avec Canadian North et Air Inuit vers l’une des 14 communautés inuites de la région et offrez-vous un dépaysement total.

Voici trois forfaits pour vivre une expérience de voyage unique au départ de Montréal:

1. À l’assaut du plus haut sommet du Québec

Crédits : Parcs Nunavik / O. Paradis

Culminant à 1646 mètres, le mont d’Iberville, situé dans la chaîne des monts Torngat dans le parc national Kuururjuaq, est rien de moins que le plus haut sommet de la province.

Pour vivre une expérience magique et quelques émotions fortes au passage, optez pour l'ascension du sommet du mont d'Iberville dans les monts Torngat, la plus haute chaîne de montagnes du Québec et du Canada à l’est des Rocheuses que les Inuits qualifient de « la demeure des esprits ». Plusieurs options s'offrent à vous comme un trek qui se termine juste un peu avant le sommet, avec une vue spectaculaire sur la chaîne de montagnes.

Accompagné des guides Inuit et de montagne du parc national Kuururjuaq, suivez la voie ancestrale qu’est la vallée de la rivière Koroc. Ce majestueux cours d’eau prend sa source dans les monts Torngat, frontière naturelle entre le Nunavik et le Labrador, coulant au pied de ces pics vertigineux et serpentant ensuite vers la baie d’Ungava.

2. À la découverte du cratère des Pingualuit

Crédits : Tourisme Nunavik / H. Witteborn

Formé par la chute d’un météorite il y a plus de 1,4 million d’années, le cratère des Pingualuit, dans le parc national du même nom, abrite aujourd’hui le magnifique lac Pingualuk, résultat de l’accumulation de pluie et de neige dans son enceinte au fil des siècles.

Surnommé « l’œil de cristal » en raison de sa forme circulaire presque parfaite et de l’eau qui y miroite à la façon d’un grand œil bleu tourné vers le ciel, ce lac contient l’une des eaux les plus pures et transparentes au monde.

Crédits : Tourisme Nunavik / N. Simon Price

Plongez votre regard dans ce joyau de la nature en prenant part à des randonnées qui vous mèneront jusqu’aux crêtes du cratère où vous aurez ensuite l’option de faire le tour complet (22 km) et/ou de descendre jusqu’au bord du lac.

Pour profiter au maximum de la sérénité des lieux, installez-vous confortablement au camp de base du parc, situé sur les berges de l’immense lac Manarsulik que vous pourrez également explorer en kayak ou en bateau avec vos guides Inuit.

3. À la rencontre des ours polaires dans les îles Gyrfalcon

Crédits : Ungava Polar Eco-Tours / C. Vancoillie

L’entreprise d’écotourisme locale Ungava Polar Eco-Tours vous propose une aventure unique, en immersion complète dans la culture inuite, à la découverte de l’habitat côtier naturel des ours polaires et des plus grandes marées au monde, dans la baie aux Feuilles.

En compagnie de guides Inuit d'expérience, vous mettrez le cap sur les îles Gyrfalcon, au large de la communauté de Tasiujaq, où des excursions en bateau vous permettront de découvrir une région sauvage à couper le souffle et une faune arctique des plus fabuleuses.

En plus de possiblement admirer les mythiques ours polaires, vous aurez peut-être l’occasion de croiser des bœufs musqués, des caribous ou d’autres espèces de la faune arctique comme le renard, le loup, les phoques et les baleines. Surtout, n’oubliez pas de garder les yeux grands ouverts!

Vivez l’expérience d’une vie en partant à l’aventure dans la région du Nunavik, terre des Inuit, et laissez-vous éblouir par la beauté des paysages et la gentillesse de ses habitants qui vous feront découvrir leur territoire, leur culture et leurs traditions de manière unique.