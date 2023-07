Une mini table portative pour des pique-niques réussis

Maintenant que la saison estivale est à nos portes, il est temps de perfectionner les pique-niques. On vous dit comment faire dans cet article.

Bien sûr, pour réussir votre pique-nique, vous aurez besoin d'ingrédients frais et simples, mais aussi d'un coin juste assez douillet pour profiter de ce merveilleux moment en plein air.

Et ça tombe plutôt bien, car vous pourriez mettre la main sur cette pratique table portative vendue sur Amazon et présentement en rabais.

Courtoisie Amazon

Chic et élégante, cette table de pique-nique portative permet à chacun de célébrer sans se souci d'avoir des insectes dans son verre ou dans son assiette.

Que ce soit pour une réunion dans la cour, dans le jardin, sur la terrasse sur le toit, à la plage ou à un concert, ce plateau fait de bambou naturel deviendra vite un allié pour vos pique-niques estivaux!

Sa surface latérale dispose de six sections de suspension pour maintenir les coupes à vin. En plus, elle se plie pour la transporter encore plus facile du point A au point B. Elle s'installe en moins de 2 minutes et reste stable sur le sol.

Courtoisie Amazon