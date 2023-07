Des bons crus pour profiter des vacances

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un Sancerre bourré d'énergie et de vigueur pour l'apéro !

Sauvignon Blanc 2022

L'étincelle - Cave des Vins de Sancerre

Sancerre - Loire - France

Code : 14928707

Prix : 27,60 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 280 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de crudités ou une entrée de saumon fumé.

Oui les amis, vous avez bien lu, voici un vin de l’appellation ligérienne Sancerre à moins de 28$ ! Ce sauvignon offre des parfums de zestes d'agrumes, un gustatif juste assez nerveux et tonifiant ainsi qu'une finale fraîche et désaltérante. Un blanc estival aux tonalités citronnées qui sera impeccable pendant les chaudes journées de canicules. C'est sans trop de soucis que vous pourrez l'allonger encore 3 ou 4 ans dans la noirceur de votre réserve.

2. Un rosé parfait pour les après-midis en bordure de la piscine

Le Gris 2022

Lauriga - Les Domaines Paul Mas

Côtes Catalanes - Languedoc-Roussillon - France

Code : 14404495

Prix : 17,35 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.7 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des entrées à base de fruits de mer, de tomate ou de poisson.

Ce joli rosé du sud de la France est sans faille pour seulement 17 huards. C'est un 100% grenache gris qui possède une coloration pâle offrant des reflets saumonés. Le nez est fin et discret, le gustatif est passablement gras et pénétrant, la fin de bouche est tout en fraîcheur et sans aucune lourdeur. À boire lors des 12 à 18 mois suivant son achat.

3. Un rouge pour les grillades BBQ et/ou pour les fins de soirée en bordure du feu de camp

Cahors 2019

Le Combal - Cosse et Maisonneuve

Sud-Ouest - France

Code : 10675001

Prix : 21,75 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des gros burgers de boeuf ou d'agneau bien garnis de bacon, de laitue, d'oignons caramélisés, de ketchup maison, de tranches de cornichons et de fromage du Québec.

On trouve 90 % de malbec dans cette colorée cuvée européenne. Reflets violacés, parfums invitants et engageants de torsade de réglisse noire de de crayon feutre, tanins présents mais aucunement asséchants. Il fera un « hit » sur les viandes grillées! Les plus patients oseront l'attendre encore 5-6 ans en cave.