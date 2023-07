Les meilleurs rabais de la semaine du 27 juillet en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 27 juillet 2023.

• À lire aussi: Les meilleurs rabais de la semaine du 20 juillet en épicerie

• À lire aussi: Nos meilleures recettes d'été

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines pour du jeudi 27 juillet au mercredi 2 août 2023.

LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

MAXI

Pilons de poulet à 1,99 $/lb (58 % de rabais)

Porc haché mi-maigre à 2,33 $/lb (33 % de rabais)

Fromage P'tit Québec (400 g) à 4,44 $ (43 % de rabais)

Crevettes surgelées (300 g) à 5,99 $ (33 % de rabais)

Crème glacée Chapman’s à 3,99 $ (46 % de rabais)

Laitue romaine (3) à 1,88 $

Courgettes à 1,22 $/lb

Radis à 77¢

Haricots verts et jaunes à 1,77 $/lb

Tomates raisins à 2 pour 5 $

Thon pâle en morceaux sans nom à 1 $

Légumes surgelés Arctic Gardens à 3,55 $

Bagels sans nom à 1,77 $

Voici une recette simple, savoureuse et réalisable en deux temps, trois mouvements : pilons de poulet à la sauce aigre-douce . Ce menu plaira non seulement à toute la famille, mais en plus vous économiserez gros grâce au rabais sur cette délicieuse protéine toute la semaine chez Maxi .

• À lire aussi: [RECETTE] Découvrez cette savoureuse salade-repas printanière et préparée par Jonathan Garnier

SUPER C

Côtelettes de porc à 2,88 $/lb

Bifteck de côte d’aloyau à 7,88 $/lb

Oignons verts à 99¢

Céleri à 1,99 $

Sac de pommes de terre (10 lb) à 2,88 $

Sac d'oranges (3 lb) à 3,99 $

Concombre à 99¢

Tomates en grappe à 99 ¢/lb

Si vous prévoyez faire du barbecue cette semaine, cette recette de gratin gourmand de pommes de terre fera un accompagnement divin. Il n'y a pas de hasard : les pommes de terre sont en rabais chez Super C jusqu'au 2 août prochain.

s

• À lire aussi: Une nouvelle recette de côtelettes de porc miel et moutarde

Walmart

Bleuets à 1,44 $

Pains à hamburger ou à hot-dog Villagio à 2,97 $

Souvlakis Marc Angelo à 7,97 $

Rassemblez famille et amis durant les vacances et faites un menu simple pour recevoir à la maison! Les pains à hamburgers et à hot-dog en rabais chez Walmart devraient se trouver dans votre panier d'épicerie cette semaine. On les utilise pour préparer ce burger de boeuf du connaisseur signé Jonathan Garnier.

s

• À lire aussi: Bleuets: les meilleurs endroits pour en cueillir et comment les conserver

METRO

Boeuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb

Poitrines de poulet avec dos à 2,99 $/lb

Bleuets à 3 pour 5 $

Maïs à 10 pour 3,99 $

Qui dit été, dit aussi arrivée du maïs du Québec! C'est le moment ou jamais de profiter de cette délicieuse saveur de saison. On vous propose de cuisiner cette recette de taboulé de maïs et poulet grillé, feta et lime. Rendez-vous chez Metro pour profiter de belles aubaines cette semaine.

s

• À lire aussi: Comment cuire les épis de maïs impeccablement?

IGA

Tofu unisoya à 2 pour 4,98 $

Mélange laitue Attitude à 2 pour 4.98 $

Consulter la circulaire du IGA

TIGRE GÉANT

Champignons à 1,47 $

Céleri à 1,47$

Consulter la circulaire du Tigre Géant

ADONIS

Champignons à 99¢

Avocat à 99¢

Saumon à 8,77 $/lb

Bifteck de contre-filet de boeuf à 7,88 $/lb

Consulter la circulaire du Adonis

LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT Courtoisie LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT Courtoisie LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT Courtoisie LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT Courtoisie LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT Courtoisie LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT Courtoisie LES 37 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT Courtoisie

*À propos de Miss Econome

Miss Econome propose 1001 trucs pour économiser tout en ayant un mode de vie sain.

Elle offre des abonnements hebdomadaires, mensuels et semestriels et annuels pour planifier vos repas de la semaine tout en profitant des spéciaux en vigueur chez Maxi. Vous pouvez même profiter d’un tout premier essai gratuit pour une semaine ICI .