BUZZ - Sur internet, il est de plus en plus complexe de protéger sa vie privée. C’est avec le balado « Empreinte numérique », lancé par le Printemps numérique, que Tom-Eliot Girard et Douaa Kachache viennent en aide aux ados afin de les informer sur la cybersécurité et les réseaux sociaux. Tom-Eliot Girard, est avec nous pour nous en parler.