15 idées déco pour un bureau à la maison

Avec l'essor du travail à domicile, de plus en plus de gens ont dû transformer leur espace de travail en un bureau à la maison. Qu'il s'agisse d'un pièce entièrement dédiée au bureau ou un coin de la maison pour travailler, il est important de créer un environnement qui stimule la créativité et la productivité. Voici 15 idées de décoration pour transformer le bureau en un endroit qui donne envie de mettre la main à la pâte!

Pour travailler efficacement, il est important de choisir un espace de travail dans lequel il fait bon vivre et... travailler!

Si vous avez de la chance d'avoir une pièce dédiée à votre bureau à domicile, vous pouvez y installer un grand bureau, des étagères de rangement, des chaises confortables et des accessoires de bureau pratiques. Si vous n'avez pas une pièce dédiée, vous pouvez créer un espace de travail dans un coin du salon ou de la chambre.

Même si l'espace bureau se trouve dans une aire commune, ce n'est pas une raison pour le négliger, bien au contraire, il est tout aussi important de le personnaliser.

15 idées de déco pour le bureau à la maison

1. Ajouter des plantes vertes

Les plantes d'intérieur peuvent aider à purifier l'air, réduire le stress et améliorer la productivité. Elles sont un excellent moyen d'ajouter de la couleur et de la vie à un espace de travail. Si vous n'avez pas le pouce verte, optez pour des succulentes, des cactus ou des plantes à feuilles persistantes, qui sont plus résistantes et faciles à entretenir.

Pexels Mayıs

2. Créer un organisateur mural

Pour épingler votre to do list du jour ou déposer des dossiers en suspens, un organisateur mural fera très bien le travail. C'est un endroit pratique pour accrocher votre calendrier, vos outils et autres fournitures de bureau qu'on aime avoir à portée de main.

Courtoisie IKEA

3. Opter pour du mobilier fonctionnel

Privilégiez la fonction plutôt que le style lorsque vient le temps d'acheter du mobilier pour un bureau à la maison. Il faut prévoir l'espace nécessaire pour le travail qui y sera effectué. Après tout, il faut que l'endroit réponde à votre besoin sans diminuer votre productivité.

Courtoisie thespruce.com

4. Mettre de la couleur

Ajoutez de jolies touches de couleur pour égayer un bureau à la maison! Énergisez la pièce où vous passerez de longues heures en y intégrant des peintures vivifiantes. La couleur de votre bureau peut influencer votre humeur et votre créativité. Vous aurez ainsi toujours envie de passer du temps dans cet espace stimulant, et ce, peu importe le boulot à abattre.

Courtoisie BEHR Paint

5. Éclairer avec de jolies lampes

Un bon éclairage est absolument incontournable sur n'importe quel bureau ou table de travail à la maison. Il se vend sur le marché une foule de modèles à la fois jolis et ô combien lumineux! Pas la peine de s'en passer pour optimiser un bureau à même la maison.

Courtoisie Bob Vila

6. Accrocher des oeuvres d'art

Pourquoi se contenter d'un mur vide ou d'un espace de travail moche alors que vous pouvez accrocher des œuvres d'art ou des citations inspirantes pour vous aider à rester créatif et stimulé tout au long de la journée? Créez un mur d'exposition avec plusieurs cadres et œuvres d'art pour personnaliser votre espace.

Courtoisie MyDomaine

7. Choisir de beaux accessoires de bureau

Il n'y a pas que les cahiers lignés et les stylos à l'encre bleue... Vous vous sentirez mieux et plus inspiré lorsque vous travaillerez avec de belles fournitures de bureau qui correspondent à l'esthétique de votre bureau à la maison. Ces accessoires deviennent pratiquement décoratifs tellement ils sont jolis. Essayez-le, vous verrez!

Courtoisie thewerklife.com

8. Se munir d'une chaise confortable

Au-delà de la décoration, il faut considérer une assise confortable dans un bureau à la maison où on passera de longues heures à travailler. Une bonne chaise de bureau ergonomique peut être assez dispendieuse, mais l'investissement en vaut largement la chandelle. Votre dos et votre posture vous en remercieront plus tard!

Pinterest Ergonofis

9. Prévoir du rangement

Un bureau à la maison devient aussi bien souvent un espace de rangement pour les papiers importants, les comptes à payer et les affaires classées. Le rangement devient donc primordial pour que chaque chose ait sa place. Tablettes, classeur, organisateur... Tous les moyens sont bons pour garder un bureau bien rangé chez-soi.

10. Repenser l'espace pour le rendre pratique

Pas assez de pièces dans la maison pour aménager un bureau? Pas de problème. Donnez simplement une nouvelle vocation à un garde-robe inutilisé ou à un coin perdu du salon ou de la cuisine. Ce simple ajout vous permettra de travailler dans le confort de votre nid, et ce, même si l'espace est plutôt restreint.

FRANK FRANCES

11. Fabriquer un panneau d'affichage

En plus d'être pratique et original, un panneau d'affichage DIY décore à merveille un coin bureau. On y dépose nos rappels de rendez-vous, les pratiques et matchs des enfants et les activités familiales pour ne rien oublier. Il se vend en quincaillerie de longs rouleaux de liège faciles à installer. Obtenez un effet saisissant en créant votre propre panneau d'affichage!

Courtoisie thespruce.com

12. Placer un tapis de bureau

Le tapis de chaise de bureau est un investissement rendant chaleureux les espaces de travail. Si vous voulez protéger votre plancher tout en ajoutant une touche de couleur, un tapis de bureau facile à nettoyer sera parfait. On ose les motifs et les textures pour ajouter une touche de « wow »!

Courtoisie RUGS USA

13. Peindre dans des teintes lumineuses

Il est recommandé de peindre un bureau à domicile dans des couleurs douces et pâles. Celles-ci seront fort appréciées si vous souffrez d'un manque de concentration ou de stress.

HARIS KENJAR

14. Poser du papier peint

Une autre bonne façon de décorer un espace bureau est d'appliquer un papier peint sur les murs. Quoique plus dispendieuse, la pose de celui-ci donnera de la texture et du caractère à un bureau.

Courtoisie Fiddle Leaf Interiors

15. Intégrer un bureau à hauteur réglable

Si le projet de rénover ou de redécorer le bureau est dans les cartons, vous devriez songer à l'option d'un bureau à hauteur réglable. Il vous permettra de travailler en alternance entre la position assise/debout. Il s'en fait de magnifiques disponibles sur le marché... L'essayer, c'est l'adopter!