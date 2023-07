Des bonnes bouteilles pour les petits plaisirs de l'été !

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un parfumé et engageant blanc de la vallée du Rhône qui aura sa place à l'apéro sur des petits canapés

Buti Nages 2022

Château de Nages - Famille Gassier

Côstières de Nîmes - Rhône - France

Code : 13808682

Prix : 17,85 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une guédille de crevettes ou de homard, un assortiment de sushis ou une salade du jardin.

Du grenache blanc et de la roussanne composent cet invitant et aguicheur assemblage rhodanien. C'est floral et exotique à l'olfactif. La bouche est juste assez grasse et onctueuse. C'est bien sec (sans la moindre trace de sucre résiduel), issu d'une culture biologique et juste « trop bon » pour même pas 18 dollars. Un flacon à consommer dans les 12 à 18 mois à venir.

2. Un pinot noir américain pour une planche d'entrées à partager au chalet ou au camping

Pinot Noir 2020

Celilo Falls

Oregon - États-Unis

Code : 13907269

Prix : 23,25 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des charcuteries, des fromages, des olives noires et vertes et des poivrons marinés.

Ce tout à fait réussi et fort recommandable pinot d'Oregon est bien représentatif des bons vins rouges issus de cette noble variété de raisin. Nez de jus de canneberge, de liqueur de cassis, de grenadine et de cerise broyée. Ses tanins sont lisses et le produit est bien glissant en bouche. Un rouge aussi plaisant que rassasiant. Dévissez-lui sa capsule au courant des 2-3 années suivant son achat.

3. Un bien expressif rouge du sud de la France qui sera impeccable avec vos viandes grillées sur le barbecue

Côtes du Roussillon 2015

Georges - Domaine Puig-Parahÿ

Roussillon - France

Code : 12731177

Prix : 18,05 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.7 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtes levées, des burgers bien garnis ou une bavette de boeuf.

Du carignan, du grenache noir et du mourvèdre se retrouvent dans cette sudiste cuvée roussillonnaise. C'est épicé, foncé, fumé et juste assez fourni en fruit. Comme le produit a déjà 8 ans d'âge, je vous recommande d'ouvrir la bouteille lors des 2 années à venir.