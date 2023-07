Les suggestions de lecture du 29 juillet 2023

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires du moment.

À voir aussi : Des suggestions lecture parfaites pour les vacances

1- La libraire du Caire

Nadia Wassef

Stock

Le 8 mars 2002, Nadia Wassef ouvrait au Caire la librairie Diwan avec sa sœur Hind et son amie Nigal. Elles n’avaient aucune expérience professionnelle, mais un puissant désir de redonner à leurs concitoyens le goût de la lecture. Soupçonnaient-elles qu’il y aurait autant d’obstacles? Elles ont foncé et réussi et c’est l’histoire de ce singulier parcours que nous relate l’auteure : ses commentaires teintés d’ironie et d’autodérision sont savoureux, les réflexions sur l’histoire de l’Égypte, sur sa culture nous donnent envie d’en apprendre davantage et nous poussent à se poser les mêmes questions que Nadia Wassef sur la littérature et sur ce qu’elle dit d’une société. Et sur la censure...

2- La sainte paix

André Marois

Héliotrope noir

Jacqueline et Madeleine vivent sur les rives opposées de la Mastigouche depuis des décennies, se saluant de loin, mais restant chacune chez soi. Ce qui convient parfaitement à Jacqueline qui aime la paix. Et quand sa voisine lui annonce qu’elle vend sa maison, elle n’hésite pas : elle fera ce qu’il faut pour empêcher l’arrivée de nouveaux venus trop bruyants...

André Marois réussit encore une fois à nous offrir un bijou d’humour noir où on ne peut s’empêcher de prendre le parti d’une meurtrière certes débutante, mais bourrée d’imagination. Le style précis, très vivant sert ce roman déjanté qui n’a qu’un défaut : on le dévore trop vite!

3 - Petites filles perdues

Angela Marsons

Belfond noir

Amy et Charlie ont été enlevées : les fillettes sont amies comme l’étaient deux autres gamines kidnappées 13 mois plus tôt. Une seule est revenue comme l’avaient annoncé les ravisseurs à leurs parents. Cette fois-ci encore, c’est la famille qui paiera la plus grosse rançon qui retrouvera son enfant. L’inspectrice Kim Stone est déterminée à sauver Amy et Charlie, mais l’enquête sera beaucoup plus ardue qu’elle s’y attendait. Et extrêmement bien menée : les rebondissements se succèdent à un rythme infernal, la tension est à son paroxysme et le personnage de Kim est si charismatique qu’on court acheter le précédent roman de l’autrice!

Un pur page turner!

4- Ombres et lumières

Val McDermid

Flammarion

Des pêcheurs écossais découvrent un cadavre dans leurs filets. Qui est ce Paul Allard, alias James Auld, dont le frère Iain a aussi disparu des années plus tôt? Pourquoi James s’était-il engagé dans la Légion étrangère, pourquoi avait-il fui son pays? Et qui l’a assassiné? Pour quel motif? Les questions se multiplient pour la commandante Karen Pirie et son équipe; elle ne s’attendait pas à explorer l’univers de l’art contemporain et que cela soit si dangereux, mais rien ne peut la freiner lorsqu’elle est sur une piste et on la suit avec grand plaisir! La profondeur des personnages, la complexité de l’intrigue, Edimbourg et Paris comme décors d’enquête : on aime toujours autant Val McDermid!

5- Cynthia

Stéphanie Des Horts

Albin Michel

Betty Thorpe est américaine, mais le monde lui appartient! Se mariant jeune avec Arthur Pack qui rêve d’une carrière d’ambassadeur, elle va vivre en 1936 en Espagne, alors à feu et à sang, où elle se découvrira une passion pour l’aventure. Elle est belle et polyglotte, attire l’attention de William Stephenson qui la recrute comme espionne pour les Britanniques. Elle n’a peur de rien, est prête à toutes les ruses pour obtenir des renseignements et son arme la plus sûre : sa séduction!

Cette biographie si passionnante nous pousse à nous interroger : comment est-il possible qu’une femme au destin tellement palpitant soit si peu connue? Une femme qui a fourni des informations qui ont changé le cours de la Deuxième guerre? On espère que ce livre inspirera des scénaristes...

6- Rouge Karma

Jean-Christophe Grangé

Albin Michel

Mai 1968 à Paris : alors que les pavés volent dans les rues, Hervé, étudiant en histoire découvre le cadavre atrocement mutilé de son amie Suzanne. Il prévient aussitôt son frère Jean-Louis qui est flic. Et traumatisé par ce qu’il a vécu en tant que soldat en Algérie. Une jeune femme, Nicole, se liera à eux pour découvrir ce qui est arrivé à cette jeune femme avec qui elle étudiait. L’enquête leur fera quitter Paris paralysé par les grèves pour l’Inde d’où est peut-être venu le tueur...

Beaucoup d’action et de testostérone dans ce polar historique remarquablement documenté, où on s’inquiète pour tous les protagonistes, où on sent l’odeur des cocktails Molotov et où on revisite les mouvements hippies. Très réussi!

7- Le cercle extérieur

Patti LaBoucane-Benson/Kelly Mellings

Glénat

Pete travaille pour un gang criminel de l’Alberta et vit avec son petit frère Joey et leur mère héroïnomane qui fréquente Dennis. Celui-ci se bat avec Pete, tout se termine mal, Dennis meurt et Pete prend le chemin de la prison où il continue à vivre dans la violence. Mais une bagarre lui fait comprendre qu’il nuit à son cadet, qu’il ne pourra jamais l’aider à s’extirper de ce monde dangereux s’il ne lui donne pas l’exemple; il accepte de participer à un programme de réhabilitation conçu autour des pratiques de guérison autochtones. Retrouvera-t-il sa vraie nature?

Ce roman graphique inspiré du programme « A la recherche de votre guerrier » offert aux hommes incarcérés pour guérir des traumatismes historiques nous permet de pénétrer au cœur de toute cette douleur et d’admirer la résilience de ces êtres blessés qui empruntent le difficile chemin de la vérité.