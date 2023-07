Ces femmes entrepreneures du Québec vivent un succès fantastique grâce au coup de pouce d’un géant de l’industrie

Manger santé, c’est beaucoup plus que choisir des fruits et des légumes frais chaque semaine à l’épicerie ! En effet, des entreprises de chez nous rivalisent d’ingéniosité pour nous faire découvrir des produits savoureux et sains à intégrer à notre quotidien.

Pour soutenir les petites entreprises québécoises qui veulent stimuler l’innovation et la bouffe locale en la faisant découvrir au public gourmand, IGA a décidé de lancer le programme l’Accélérateur local qui accompagne les entrepreneurs d’ici de la recette aux tablettes.

En effet, grâce à cette initiative, les produits des entreprises sélectionnées se retrouvent dans toutes les succursales IGA, sur voilà.ca, dans certains espaces santé Rachelle Béry et dans les boutiques Rachelle Béry de la province.

Voici deux entreprises d’ici qui ont joint l’Accélérateur local par IGA :

SETA Organic

Crédit : SETA Organic

À la suite d'un problème de santé, Isabelle Jolette a commencé à faire des changements à son alimentation et son style de vie. Quelques années plus tard, elle et son conjoint Nicolas St-Pierre ont fondé SETA Organic afin de partager leur passion pour l’alimentation saine et les aliments à haute teneur nutritive, aussi appelés superaliments avec le plus grande nombre de gens possible.

Leurs lattés colorés (betterave, curcuma, lavande, matcha, cacao) contiennent des ingrédients de qualité durables et issus d’une agriculture responsable. D’ailleurs, 1 % des ventes sont remises à un organisme de bienfaisance différent chaque année.

Grâce à l’Accélérateur local, les produits SETA Organic se retrouvent maintenant dans les magasins Rachelle Béry du Québec et dans certaines espaces santé Rachelle Béry des IGA de la province.

« Nous avions de la demande pour nos produits à travers le Québec. Avec le vaste réseau de magasins Rachelle Béry, nous trouvions l’offre intéressante pour nos produits », explique Isabelle.

En prenant part à cette initiative, l’entreprise du couple de Sainte-Agathe-des-Monts peut réaliser leur rêve : rendre l’alimentation saine accessible à tous. « Bien que nos produits s’adressent plutôt aux épiceries santé, il est aussi intéressant de tester le marché auprès de la clientèle qui se retrouve dans les épiceries conventionnelles », se réjouit Isabelle.

OOYA Infusions

Crédit : OOYA Infusions

Les amies Mathilde et Charline étaient de grandes consommatrices de boissons énergisantes lorsqu'elles étaient à l'université. C'est d'ailleurs à ce moment qu’elles ont décidé de lancer leur propre compagnie : OOYA Infusions !

Saine pour la santé et fabriquée au Québec, leur gamme de boissons est faite à base de plante de guayusa, qui allie les bienfaits des boissons naturelles et l’apport énergétique d’une boisson élevée en caféine sans aucun effet négatif, comme le fameux « crash » d’énergie après la consommation.

Aujourd’hui, les boissons OOYA sont vendues exclusivement dans les épiceries IGA partout à travers le Québec. Mathilde et Charline, qui sont des consommatrices régulières d'IGA, affirment que c'est la meilleure enseigne au Québec sur le plan des avantages offerts. Elles soulignent qu'IGA propose une sélection de produits vraiment variée.

À travers l’Accélérateur local par IGA, les entrepreneures bénéficient de l'engagement d'IGA envers les produits locaux et sa contribution à la communauté.

« C'est une occasion extraordinaire pour les entreprises locales de se faire connaître à travers toute la province. Le programme « Accélérateur local » a un impact significatif sur la croissance des entreprises qui y participent », déclare Charline Patry, co-fondatrice de l’entreprise.

Alors que OOYA Infusions vise à faire son entrée sur le marché alimentaire partout au Canada et aux États-Unis d'ici cinq ans, le programme permet à l'entreprise de faire un premier pas vers leur rêve d’expansion.

Vous souhaitez découvrir encore plus d’entreprises de chez nous ? Rendez-vous sur le site Web de l’Accélérateur local par IGA.