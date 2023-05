Comment accompagner nos jeunes dans les moments difficiles?

MAISON ET FAMILLE - L’adolescence n’a jamais été une période évidente. Beaucoup de jeunes sont en quête identitaire et vivent avec de l’anxiété. Il est important d’être à leur écoute et de chercher des conseils pour les accompagner durant leurs premières expériences et leurs questionnements.

Tel-jeunes compte déjà 30 ans d'expertise où l’objectif est de créé un espace confidentiel, gratuit et sans jugement pour les ados, partout au Québec. Ce n’est pas uniquement une ligne téléphonique d’urgence pour les « gros problèmes ». C’est aussi un espace par et pour les jeunes, où les ados peuvent échanger entre eux.elles à travers le Forum Tj ou via le Clavardage avec un ado Tj.

Tel-jeunes est la ressource idéale pour trouver des conseils et répondre à certains questionnements en lien avec les jeunes.

Pour plus d’informations, visitez: https://teljeunes.com/