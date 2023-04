Encourager nos jeunes filles à rester actives

MAISON ET FAMILLE - Tatiana Polevoy est porte-parole du mouvement La Lancée qui souhaite favoriser l’avancement des femmes dans le sport, le plein air et l’activité physique. Il est question des filles précisément puisque selon les chiffres, à l’adolescence, un tiers des filles abandonnent le sport, contrairement à 10% chez les garçons. Il y a donc moins de filles et de femmes qui bougent. Selon les études, il y a un fort lien entre bouger et occuper de fonctions de leaders dans le sport, le plein air et l’activité physique. Donc, si on veut plus de modèles féminins forts, il faut en parler et c’est ce que fait La Lancée.

Pour plus d’informations, visitez: https://lalancee.org/