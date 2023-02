Être à l’écoute et à l’affût pour prendre soins de nos aînés

C'EST BON À SAVOIR - Pour protéger nos aînés, la loi visant à contrer la maltraitante envers les personnes aînées et toutes autres personnes majeures en situation de vulnérabilité a été bonifiée depuis avril dernier.

Une ligne de ressources est maintenant disponible : LA LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS. C’est une ligne téléphonique nationale d’écoute et de références spécialisées en matière de maltraitance envers les personnes aînées. Vous y trouverez des professionnels qui peuvent vous aider en français et en anglais, et ce, 7 jours sur 7, entre 8 h et 20 h. N'hésitez pas à dénoncer certaines situations.

Appeler: +1 888 489-2287

Pour plus d’informations, visitez: Québec.ca/maltraitanceainés