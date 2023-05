Une nouvelle bulle bio à la SAQ

C’est bon à boire est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À BOIRE - Codorníu, une cave familiale avec plus de 450 ans d'histoire, est le plus ancien producteur espagnol de vin et de cava. Le groupe Raventós Codorníu est aujourd'hui le plus grand producteur de cava biologique au monde, menant la transition globale vers la durabilité.

Pour accompagner le soleil, optez pour l’incontournable Codorniu Clásico Cava Brut Bio qui, comme son nom l'indique, est le cava traditionnel par excellence. Fait à base d’un assemblage de trois cépages, c'est un mousseux frais, floral et avec une bulle raffinée.

