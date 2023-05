Le Réseau de coopération des EÉSAD contribuent au bien-être des personnes qui nous sont chères

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR - Le 31 mai, c’est la Journée nationale des aides à domicile s qui souligne le travail indispensable des aides à domicile s à travers la province. Depuis plus de 25 ans, les entreprises d’économies sociales en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires qui prennent en charge collectivement des besoins non comblés. Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec, elles emploient 9000 aides à domicile qui contribuent à la qualité de vie de plus de 100 000 personnes, grâce à leurs compétences, leurs expertises et surtout leur empathie.

