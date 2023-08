Que vous ayez un faible pour la vie d'hôtel, le mode chalet ou le camping rustique, vous trouverez certainement un hébergement à votre goût lors d'une prochaine escapade sur la Côte-de-Beaupré. Voyez les coups de coeur de l'équipe pour profiter de la région et de ses nombreux attraits au maximum.

Qu'on se le dise, ce ne sont pas les options qui manquent au niveau de l'hébergement sur la Côte-de-Beaupré.

Si vous prévoyez y séjourner en famille ou entre amis , vous devriez considérer l'un de ces lieux pour dormir sur vos deux oreilles et faire le plein de bons moments.

Les plus beaux hébergements sur la Côte-de-Beaupré

Situé au pied de la montagne du Mont-Sainte-Anne, l' hôtel Delta Marriott est un incroyable resort 4 saisons. C'est l'endroit idéal pour reconnecter avec la nature et vivre la vie de montagne.

Avec ses 211 chambres, dont 37 appartements haut de gamme parfaits pour séjourner en famille, ce complexe hôtelier (anciennement le Château Mont-Sainte-Anne) a été complètement rénové durant la pandémie. Il met à la disposition de ses visiteurs d'hallucinantes installations aquatiques : piscine intérieure, piscine extérieure, bain thérapeutique et bains à remous, sauna, etc. On le recommande chaudement en hiver pour le ski et en été pour aller faire du vélo de montagne et de la randonnée.

Le restaurant de l'hôtel, Bistro Nordik , vous séduira avec sa cuisine mettant en valeur les saveurs de la Côte-de-Beaupré et des régions voisines. Même chose pour le petit déjeuner servi le matin avec la vue sur la montagne – encore plus si vous croisez le sympathique Martin sur place.

Bref, quelle que soit la saison de votre visite, impossible d'être déçu avec tout ce que l'endroit a à offrir!

Adresse : 500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré (QC) G0A 1E0

Si vous recherchez un endroit où dormir avec un superbe cachet, vous adorerez Chalets-Village Mont-Sainte-Anne . Ce sont de belles grandes maisons de campagne situées dans un petit village entouré de rivières et des montagnes. Rien de mieux pour se ressourcer et faire le plein de souvenirs, et ce, dans des résidences situées à 30 minutes de la ville Québec, du Massif de Charlevoix et de Baie St-Paul.

À deux pas du Mont-Ste-Anne, ces chalets vous permettent de pleinement profiter des joies du plein air, quelle que soit la saison. En hiver, raquette, ski de fond, ski alpin, ski hors-piste, patin sur le lac font partie des activités praticables à proximité. En été, vous aurez l’occasion de pratiquer la randonnée pédestre, le golf, le tennis et le vélo de montagne.

Vous aurez le choix d'opter pour des chalets ancestraux rénovés et d'autres plus modernes, selon votre préférence. Pour vos prochaines vacances, réservez l’un des 40 grands et spacieux chalets ou condos pour 2 à 80 personnes.

Adresse : 1815, boulevard les Neiges, Saint-Ferréol-les-Neiges (QC) G0A 3R0

À quelques minutes du Mont-Sainte-Anne et du Massif de Charlevoix, Auberge & Campagne vaut vraiment le détour! Cette auberge de style européen propose des chambres confortables.

Pendant votre séjour, vous avez la liberté de découvrir la ferme et d'interagir avec les chevaux, les cochons et les chèvres. Vous pourrez flâner au milieu des sentiers, vous imprégner de la beauté naturelle environnante et vous ressourcer pleinement. Un parfait endroit pour profiter du plein air en tout confort!

Après une bonne nuit de sommeil, vous pourrez savourer un petit déjeuner maison, préparé avec soin selon la tradition scandinave.

Adresse : 3470, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges (QC) G0A 3R0

Évadez-vous dans un environnement naturel magnifique en séjournant aux Chalets sur le Cap du côté de Saint-Joachim. Nichés sur un cap, les chalets offrent plusieurs points de vue imprenables sur le fleuve Saint-Laurent.

Ces hébergements qui sortent des sentiers battus plairont autant aux enfants qu'aux adultes de par leur charme indiscutable!

Face au fleuve et à l'île d'Orléans, à côté du mont Sainte-Anne et du Cap Tourmente, l'endroit vous offre une vue spectaculaire que vous n'êtes pas près d'oublier...

Adresse : 201, route 138, Saint-Joachim (QC) G0A 3X0

Retrouvez le charme légendaire de l’Europe aux Chalets Montmorency en compagnie du sympathique John Barclay, sa femme Gisèle et ses deux filles, Jessica et Melissa ayant toujours à l’esprit les besoins des skieurs.

Peu importe la raison de votre visite sur la Côte-de-Beaupré, ces chalets abordables au pied du mont combleront vos plus hautes attentes. Pour le charme européen, le confort et la meilleure vue sur le Mont-Sainte-Anne, vous ne pouvez mieux tomber.

Adresse : 1768, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges (QC) G0A 3R0

Envie d'aller vous reposer dans un lieu zen à souhait? Cessez de chercher. Le Villéa nature & Nordique spa renferme tout ce que vous recherchez. Ces minis chalets de luxe aux abords d'un spa nordique vous feront passer un agréable moment à coup sûr. Élégance et raffinement en plein air vous y attendent!

Bref, le lieu tout indiqué pour une escapade en famille ou pour un week-end inoubliable entre amis. Le Villéa nature & Nordique spa est accessible aux enfants de 5 ans et plus, et ce, tant pour les bains que les soins. Voilà une bonne idée pour votre prochaine escapade en famille!

Adresse : 186, rang St-Julien, Saint-Férréol-les-Neiges (QC) G0A 3R0

Dans la grande région de Québec, à seulement 7 km de la station de ski alpin, le Camping Mont-Sainte-Anne 4 étoiles propose 166 emplacements vastes, ombragés ou découverts, un lac où il fait bon se rafraîchir ainsi que de nombreuses activités sur le site et à proximité.

Localisé au cœur d'une centaine de kilomètres de sentiers de vélo cross-country, le Camping Mont-Sainte-Anne est un excellent camp de base pour une escapade vélo pour les plus mordus d'entre vous.

Que ce soit pour un week-end ou pour la saison, profitez d’un environnement de verdure et de tranquillité du camping Mont-Sainte-Anne!

Adresse : 300, rang St-Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges (QC) G0A 3R0

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux séjour dans ce merveilleux coin de pays qui a tant à offrir!