Mise en lumière sur l'entreprenariat québécois

MAISON ET FAMILLE - De nombreuses personnes ont déjà créé leurs PME ou petites et moyennes entreprises et peuvent attester au fait qu'être en affaires, c'est beaucoup d'ouvrage. On pense aux entrepreneurs du Québec qui réussissent à faire grossir leurs entreprises pour l’amener à un autre niveau, à avoir des centaines d’employés, qui distribuent partout au Québec et même ailleurs. La logistique derrière tout ça est impressionnante.



Une compagnie que l’on suit de près ici à Salut Bonjour et qui, comme bien d’autres, n’était pas nécessairement destinée à devenir aussi grosse, c'est la compagnie WeCook. WeCook a été fondée par deux jeunes Québécois en 2013 et est aujourd'hui la plus grosse compagnie de prêts-à-manger au pays avec des repas rapides, frais et équilibrés livrés directement à votre porte.

