Restez confortable à la maison avec la nouvelle collection Forward with design

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR - L’entreprise Sports Experts vient de lancer sa toute nouvelle marque exclusive Foward with design alliant confort et style. En étant à la maison en télétravail, on a le désir plus que jamais d’être confortable sans pour autant être en pyjama! Foward est la collection idéale pour vous suivre dans vos activités de tous les jours, puisque ce sont des vêtements qui vous permettent de bouger tout en conservant une allure soignée lors de vos journées de télétravail.

Pour plus d’informations, visitez: sportsexperts.ca