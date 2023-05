Réussir son jardin en pot

TENDANCES - La belle saison est à nos portes et c'est l'occasion parfaite pour ajouter un peu de verdure à la maison, au chalet et même au camping. Une des façons de faire les plus populaires est de mettre en pot nos arrangements floraux, que ce soit avec des fleurs annuelles ou des plantes potagères.

Pour vous aider, la Jardinerie Fortier a développé la marque +FORT et Potager Santé. +FORT est une gamme de plantes performantes, résistantes et faciles d’entretien. Un « coup sûr », tel que le nom le dit si bien. Potager Santé, c'est 70 variétés de plants de légumes et de fines herbes cultivés sans pesticides ni produits chimiques. Adaptées au climat et au sol québécois, ce sont des variétés traditionnelles robustes qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Fini le temps où un mauvais été rimait avec une mauvaise récolte!

