Une beauté naturelle, végane et écoresponsable avec Caudalie

C'EST BON À SAVOIR - Caudalie, marque de beauté végane et écoresponsable née à Bordeaux, lance le Soin Éclaircissant Regard Vinoperfect, la nouveauté de sa collection star Vinoperfect. Le Soin Éclaircissant est renforcé par la formule viniférine brevetée de Caudalie qui est 62 fois plus efficace que la vitamine C, avec de la niacinamide illuminatrice et de la caféine favorisant la circulation sanguine. Cette formule innovante a été cliniquement prouvée et testée par des ophtalmologues pour traiter tous les types de cernes : bleus, violets et bruns. Une solution naturelle et sans parfum.

Pour plus d’informations, visitez: https://www.sephora.com/