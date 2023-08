Voici ce qu'il vous faut pour faire les plus beaux seaux à glace maison

Si vous aimez recevoir famille et amis à la maison, tous les prétextes sont bons pour vouloir garder une bonne bouteille de bulles ou de vin bien au froid. Voici de quoi épater la galerie pour votre prochaine réception.

Parfait pour refroidir les bouteilles prévues pour lever votre verre et célébrer une occasion toute spéciale, ce refroidisseur à bouteille est hyper simple à utiliser.

Son format est d'ailleurs idéal pour refroidir une grande variété de format de bouteilles.

Il suffit d'ajouter quelques éléments décoratifs en fonction de l'occasion soulignée et de l'eau avant de le glisser au congélateur durant 24 heures.

Pour un party piscine en été, on optera pour de la fraîcheur en déposant des tranches de citron et du basilic. Puis, aux Fêtes, on disposera quelques canneberges et de la verdure pour être de saison. La seule limite à ce projet DIY est votre imagination!

Faites-en un centre de table unique en son genre qui suscitera la conversation autour de l'îlot.

On peut aussi y ajouter des fruits, des ornements, des fleurs véritables ou artificielles, des colorants alimentaires, etc. Les possibilités sont infinies.

Avec sa durée de vie pouvant aller jusqu'à 6 heures, ce refroidisseur de bouteille fait de glace deviendra vite la vedette de vos rassemblements à la maison.

Comment faire un seau de glace maison

Remplissez d'abord le moule avec de l'eau et les éléments décoratifs souhaités. Couvrez avec le couvercle. Placer au congélateur pendant 24 heures. Retirez la glace du moule et placez-la sur le présentoir.

Voilà, le tour est joué! Vous nous remercierez plus tard.

