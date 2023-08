Activité en nature: quoi faire en la présence d'un animal sauvage

BUZZ - Samedi soir, un cougar a attaqué un enfant en dans le Parc national olympique de Washington. Au Québec, il n’est pas rare de croiser un lynx, un renard ou un caribou. Avec la période de vacances, on avait envie d’en apprendre davantage sur quoi faire et quoi ne pas faire si on croise l’un de ses animaux sauvages durant notre activité en plein air. Nous discutons avec la biologiste au ministère de l’Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mariane Moffat-Bergeron.

