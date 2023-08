De parfaits accessoires pour votre prochain party aux homards

N'importe quel festin de homard qui se respecte vient avec son lot d'accessoires thématiques. Voici ce que notre équipe a déniché pour vous en prévision d'un prochain party de homard digne de ce nom!

Si vous n'avez encore jamais lancé d'invitation pour un festin de homard, il n'est pas trop tard pour le faire.

Avant d'envoyer vos invitations, assurez-vous d'avoir en main tout le nécessaire pour déguster les délicieux crustacés sans trop vous salir et quelques jolis accessoires pour mettre vos convives dans l'ambiance.

X parfaits accessoires pour votre prochain party aux homards

Cet outil de craquelage pour fruits de mer et crustacés est idéal pour ouvrir les homards, crabes et écrevisses tropicaux. Elles vous permettront d'extraire la viande délicate à l'intérieur. Ses poignées antidérapantes vous offrent une prise en main sûre, et ce, même avec les fruits de mer les plus juteux!

Prix : 9,99 $ sur Amazon

Pour enlever facilement la viande des crustacés, des pics et des fourchettes sont essentielles. Leur extrémité en forme de cuillère est parfaite pour gratter la chair. Aucune perte possible avec de tels outils à table lors d'un festin de homard.

Prix : 14,21 $ sur Amazon

Évitez de vous blesser durant le rassemblement et prévoyez avoir à portée de main ces petits sécateurs de la marque Fiskars. Ces ciseaux disposent de lames solides et tranchantes qui sont spécialement conçues pour couper autour des articulations et le bas d'une queue de homard pour extraire la viande. Coupez les crabes et les coquillages de homard comme du papier avec ces ciseaux.

Prix : 19,99 $ sur Amazon

Déposez un ou des chauffe-beurres sur la table pour ceux qui aiment tremper le homard, le crabe ou les crevettes dans du beurre chaud ou de la sauce parfaitement fondue. Ajoutez une touche nautique à votre prochain party où les fruits de mer sont à l'honneur avec ce chauffe-beurre.

Prix : 18,49 $ sur Amazon

Pensez à vos invités et évitez qu'ils ne se salissent en plein festin grâce à ces bavoirs thématiques. Elles feront rire un bon coup à toute la tablée et seront de beaux souvenirs sur les photos de l'événement! Psssst, elles viennent aussi avec de petites serviettes humides fort utiles pour ce genre de repas.

Prix : 48,18 $ sur Amazon

Bon appétit!