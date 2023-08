Chauffe-piscine : comment faire chauffer l'eau de sa piscine?

Pour profiter de quelques agréables degrés de plus dans la piscine, mieux vaut se tourner vers l'un des nombreux systèmes de chauffage qui existent sur le marché. Découvrez, dans cet article, comment choisir un chauffe-piscine selon ses besoins, les avantages et inconvénients de chacun et surtout, comment l'installer.

Se baigner dans une piscine chauffée est sans l'ombre d'un doute une expérience des plus agréables. La baignade dans une eau aidée d'un chauffe-piscine est aussi plaisante en début de saison lorsqu'on a hâte de se baigner de nouveau que durant les soirées plus fraîches d'été.

Comment bien choisir son type de chauffe-eau

Que vous possédiez une piscine creusée ou une piscine hors terre, il faut tout d'abord déterminer vos besoins, en considérant ces facteurs :

L'emplacement géographique de la piscine La période de chauffage souhaitée La température de l’eau demandée Les facteurs externes qu'on ne peut contrôler (vent, ombre, etc.)

Les différentes solutions pour chauffer l'eau d'une piscine

Il existe une foule de systèmes de chauffage sur le marché pour maintenir l'eau de la piscine à une belle température, et ce, beau temps, mauvais temps. Voici donc les principales options qui s'offrent à vous, selon Émile D. Parent, président du Groupe H2prO .

La thermopompe

Option la plus écoénergétique, la thermopompe utilise la chaleur dans l’air ambiant pour réchauffer votre eau. Placée à la sortie du filtreur, l’eau passe dans un serpentin qui est réchauffé par le fréon et retourne ensuite dans la piscine. Avec sa durée de vie moyenne allant de 10 à 15 ans, elle est le moyen le plus efficace et économique pour chauffer une piscine résidentielle.

Avec une thermopompe, il est possible de faire monter la température en seulement 2 à 3 jours et la maintient ensuite facilement, et ce, sans que cela coûte un bras.

Seul bémol : cette solution ne fonctionne pas, voire peu lorsque la température ambiance est sous la barre des 12 degrés Celsius. Il peut ainsi être difficile de garder une eau chaude et d'étendre la saison au début du mois de mois ou encore à la fin septembre lorsque le mercure chute au thermomètre.

Prix : Entre 2 000 $ et 6 000 $ selon la taille requise et la marque choisie. Il faut par ailleurs tenir compte du coût d’installation par un expert et du supplément sur le compte d’électricité mensuel.

Entre 2 000 $ et 6 000 $ selon la taille requise et la marque choisie. Il faut par ailleurs tenir compte du coût d’installation par un expert et du supplément sur le compte d’électricité mensuel. Entretien requis : Vider les tuyaux l’automne venu. Recouvrir la thermopompe d’une housse.

Vider les tuyaux l’automne venu. Recouvrir la thermopompe d’une housse. Avantages : Son faible coût pour chauffer une piscine à long terme.

Son faible coût pour chauffer une piscine à long terme. Inconvénients : Peut nécessiter plus de temps pour atteindre le degré demandé en début et en fin de saison.



Le chauffe-eau électrique

Habituellement placé à la sortie du filtreur, le chauffe-eau électrique renferme un élément chauffant pour réchauffer l’eau qui passe dans un serpentin.

Autrement dit, l’eau de la piscine est chauffée grâce à un élément chauffant activé par un courant électrique. Lorsque l’eau passe à travers cet élément, elle se réchauffe et augmente progressivement la température de votre piscine.

Souvent conçus pour les plus petites piscines hors terre ou même pour les spas, les chauffe-eaux électriques à résistance sont une autre belle option pour leur faible consommation. Ceux-ci doivent être installés par un électricien ou un professionnel qualifié.

Prix : Entre 800 $ et 2 500$, selon la force nécessaire et le type d’assainissement utilisé.

Entre 800 $ et 2 500$, selon la force nécessaire et le type d’assainissement utilisé. Entretien requis : Le garder à l’abri du soleil et des intempéries. Vider les tuyaux lorsque qu'arrive l’automne.

Le garder à l’abri du soleil et des intempéries. Vider les tuyaux lorsque qu'arrive l’automne. Avantages : Chauffe rapidement une piscine, à faible consommation. Bon pour l'environnement. Peut être moins dispendieux à utiliser.

Chauffe rapidement une piscine, à faible consommation. Bon pour l'environnement. Peut être moins dispendieux à utiliser. Inconvénients : Selon le prix de l’électricité, cela peut revenir entre 3 $ et 7 $ par jour pour 10 heures de fonctionnement.

Le chauffe-piscine au gaz

Il existe, par ailleurs, l'option du chauffe-eau au gaz pour réchauffer l'eau d'une piscine. Celui-ci peut être au gaz naturel ou au gaz propane. On le place généralement à la sortie du filtreur. L’eau passe dans un serpentin réchauffé, ce qui fait en sorte que l'eau chauffe super vite.

« À titre d'exemple, un chauffe-piscine au gaz naturel peut faire grimper une eau de piscine de 60 à 95 degrés en une heure seulement », explique Émile D. Parent.

Cependant, il vous faut oublier l'économie d'énergie si vous allez de l'avant avec cette solution de chauffage. De plus, il faut prévoir une arrivée pour le gaz en question à proximité des installations.

Prix : Varie entre 1 500 $ et 4 000 $ selon la force nécessaire exigée.

Varie entre 1 500 $ et 4 000 $ selon la force nécessaire exigée. Entretien requis : Vider les tuyaux à l’automne et au printemps, faire déplacer un professionnel du gaz pour prendre en charge le nettoyage et les vérifications sur l’appareil.

Vider les tuyaux à l’automne et au printemps, faire déplacer un professionnel du gaz pour prendre en charge le nettoyage et les vérifications sur l’appareil. Avantages : Le plus rapide parmi tous pour réchauffer l'eau d'une piscine.

Le plus rapide parmi tous pour réchauffer l'eau d'une piscine. Inconvénients : Coût d'installation. Prix à l'achat. Aprovisionnement en gaz naturel/propane, car peut consommer jusqu'à 10 L/heure.

Le chauffe-eau solaire

Si aucune des solutions nommées précédemment ne vous convient, vous aimerez peut-être le chauffe-eau solaire. Celui-ci fonctionne avec le soleil, comme son nom l'indique.

Règle générale, un chauffe-eau solaire est fait d’un petit tuyau noir en serpentin, dans lequel l’eau de la piscine circule. Pendant le temps que l’eau demeure dans le long tuyau foncé, le soleil réchauffe ce boyau qui réchauffe l’eau à l’intérieur à son tour avant de retourner dans la piscine.

« Ce système de chauffage est assez compliqué à installer. Il fonctionne relativement bien pour conserver les degrés de votre eau, mais ne vous attendez pas à voir d'incroyables résultats pour faire grimper le thermomètre rapidement », ajoute l'expert à qui nous avons parlé.

Prix : Entre 150 $ et 400 $ par section pour un système de base.

Entre 150 $ et 400 $ par section pour un système de base. Entretien requis : Vider les tuyaux à l’automne. Se référer au manuel du fabricant, au besoin.

Vider les tuyaux à l’automne. Se référer au manuel du fabricant, au besoin. Avantages : Très écologique.

Très écologique. Inconvénients : Nécessite un endroit très ensoleillé. Tributaire des hauts et des bas de dame Nature. Pas optimal pour chauffer l'eau rapidement.

À la question comment faire chauffer sa piscine naturellement, la réponse de notre expert est bien simple : « Il faut construire une piscine dans une zone exposée au soleil au maximum pour que celle-ci soit chauffée le plus naturellement possible. » Vous savez donc quoi faire!

Le système hybride

Certaines personnes vont opter pour un système hybride pour leur piscine, c'est-à-dire qu'ils installent un chauffe-eau au gaz et une thermopompe.

Pourquoi? Cela leur permet d’étendre la durée de leur saison avec le chauffe-eau au gaz et de profiter d’une piscine chaude à faible coût de chauffage durant l’été.

La toile solaire

Pour sa part, la toile solaire aide à préserver la chaleur fournie par votre chauffe-piscine plus qu'à chauffer l'eau de la piscine elle-même. Il s'agit d'un parfait complément à se procurer pour mettre toutes les chances de son côté et profiter d'une eau agréable pour la baignade.

Autre fait intéressant : la toile solaire réduire l’évaporation, donc nul besoin d’ajouter de l’eau qui aurait, elle aussi, besoin d’être chauffée! Une pierre deux coups, en réduisant l’évaporation de l’eau, vous économisez aussi en produits chimiques.

Comment choisir le bon appareil pour sa piscine

Une thermopompe sera choisie d'après la grosseur de la piscine, de son emplacement géographique et des facteurs extérieurs présents.

Le nombre de litres d’eau du bassin sera aussi utile dans le choix de la machine à acheter. Il est recommandé d'opter pour une thermopompe qui varie entre 1 BTU et 1,5 BTU par litre d’eau. À titre indicatif, il vous faut environ 10 BTU par pied carré pour maintenir la température de l’eau.

Enfin, parmi les critères de sélection, vous devrez garder en tête le budget, l'espace disponible, le type de piscine à chauffer, la température à laquelle vous voulez votre eau, etc.

« Par sa taille, une piscine hors terre sera beaucoup moins longue à chauffer. On ne verra pratiquement jamais une piscine hors terre avec un chauffe-eau au gaz, par exemple », affirme celui qui est à la tête d'une entreprise d'entretien de piscines de toutes sortes.

L'installation d'un chauffe-piscine

Avant de procéder à l'installation d'un chauffe-eau, gardez en tête ces quelques conseils d'usage :

Il peut être installé tant à l’extérieur qu’à l’intérieur;

S’assurer qu’il soit à l’abri de la pluie;

Respecter les normes de sécurité;

Installer un chauffe-eau à l’écart du soleil, à l’ombre;

Placer le chauffe-eau à la sortie du filtre et l'installer en position verticale (laisser un espace d’environ 18 pouces autour du chauffe-eau pour en faciliter l’entretien);

Lors de l’installation, installer un système de déviation d’eau pour isoler l’appareil (« by-pass », voir l’image du schéma de la plomberie);

Confier les raccordements de la plomberie aux professionnels en la matière;

Mettre une minuterie sur le chauffe-eau et le faire fermer 15 minutes avant (s'il y en a une sur la pompe de piscine) ;

Mettre le chauffe-eau le dernier sur la ligne avant le retour d'eau.

Courtoisie equipementspiscine.com

