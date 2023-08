Les animaux influenceurs

TENDANCES - Selon la BBC, deux millions de vidéos de chats seraient hébergées par YouTube et représenteraient 26 milliards de vues à elles toutes seules. C’est dans compter les vidéos de chiens et les vidéos sur Instagram, TikTok et Facebook. Bref, il n'en manque pas sur les médias sociaux.

Pourquoi on aime ça ? Une étude scientifique britannique a démontré que ces images ou vidéos permettent de réduire le stress pour celui qui les regarde. Ça aiderait à diminuer le rythme cardiaque et la pression artérielle et ça nous ferait sécréter de la dopamine (hormone du bonheur). Certaines recherches vont même jusqu’à dire qu’à plus petite échelle, des vidéos de chat en ligne pourraient fonctionner comme une forme de thérapie à base d’animaux de compagnie donc de la zoothérapie.