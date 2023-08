Les meilleurs rabais de la semaine du 3 août en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 3 août 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines pour du jeudi 3 au mercredi 9 août 2023.

LES 39 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 3 AU 9 AOÛT

MAXI

Bifteck d’aloyau à 7,88 $/lb

Truite surgelée à 8,99 $/lb

Combo de saucisses Dalisa à 5,99 $ (45 % de rabais)

Fraises du Québec à 1,97 $ (60 % de rabais)

Haricots verts et jaunes à 99¢/lb (75 % de rabais)

Salade de chou le Choix du Président à 1,99 $

Pain hamburger le Choix du président à 2,99 $

Concombre du jardin à 69¢

Haricots verts et jaunes à 1,77 $/lb

Crevettes (300g) à 5,99 $

Chou-fleur à 2,99 $

Céleri à 1,99 $

Cette semaine, on cuisine cette salade tiède de haricots frais, Halloumi poêlé, pignons, vinaigrette moutardée et croûtons rôtis du chef Hugo Saint-Jacques. Les fèves vertes et jaunes en rabais chez Maxi ou fraîchement récoltées du jardin seront à l'honneur dans ce menu 100 % estival.

SUPER C

Pilons de poulet à 1,99 $/lb

Filet de porc à 2,99 $/lb

Cubes de boeuf bourguignon à 4,99 $/lb

Pâtes alimentaires Barila à 1,25 $

Sac de pommes de terre (10 lb) à 2,88 $

Maïs (12) pour 2,99 $

Ananas à 1,99 $

4 poivrons pour 2,99 $

Mélange de laitue Attitude à 1,99 $

C'est le moment de l'année où le maïs est à son meilleur! Profitez-en pour le cuisiner sous toutes ses formes. Amoureux des légumes, vous serez servis avec cette salade de maïs grillé, légumes croquants et fèves noires, parfum du sud. On peut la servir en repas ou en accompagnement d'une délicieuse table mexicaine. La douzaine de maïs est en circulaire chez Super C jusqu'au 9 août prochain. Allez-y allègrement!

METRO

Rôti français à 4,99 $/lb

Cerises à 1,99 $/lb

Fromage P'tit Québec à 4,44 $

Pommes de terre (10 lb) à 2,99 $

Chou kale à 1,99 $

Pour un souper gourmand qui clôture les vacances, laissez-vous tenter par notre recette de short ribs de bœuf en croûte, écrasé de pommes de terre au beurre noisette et choux kale sautés signée Arnaud Marchand. Les pommes de terre et le chou kale, tous deux à petit prix chez Metro cette semaine. Voilà une recette parfaite à partager avec ceux qu'on aime!

IGA

Oeufs (12) à 2,44 $

Raisins verts ou rouges à 1,88 $/lb

Cantaloup à 2,99 $

Laitue romaine (3) à 2,99 $

Essayez cette recette végétarienne facile de tacos œufs et haricots qu'on apprécie autant en lunch qu'en souper de semaine. En bonus, la protéine de haute valeur biologique est en circulaire chez IGA toute la semaine. Bon appétit!

WALMART

Melon d’eau à 2,84 $

Croustilles Ruffles à 2,87 $

Concombre anglais à 97¢

TIGRE GÉANT

Tomates raisins à 1,47 $

ADONIS

Courgettes à 88¢ /lb

Crème glacée Parlour à 2,99 $

*À propos de Miss Econome

Miss Econome propose 1001 trucs pour économiser tout en ayant un mode de vie sain.

