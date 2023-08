Plusieurs rats de bonne taille vous attendent à la SPCA de Montréal

La SPCA de Montréal continue d’accueillir un nombre élevé de petits animaux de compagnie en cette période estivale. Parmi ceux-ci se trouvent d’adorables rats très sociables!

Ces rongeurs proviennent de la résidence d’une personne bien intentionnée qui avait malheureusement accumulé trop d’animaux avec le temps.

Ayant de plus en plus de mal à répondre à leurs besoins, cette personne a décidé d’en confier plusieurs à la SPCA.

Courtoisie SPCA

Actuellement, une douzaine de mâles, certains poilus et d’autres nus, attendent patiemment d’être adoptés au refuge.

Parmi ces charmants rats se trouve Hubert, un rat noir et gris au regard espiègle; Robby, un adorable rat blanc au pelage soyeux; et Ninja, un rat noir aux qualités sociales exceptionnelles! Tout comme les chats et les chiens, chaque rongeur a une personnalité unique!

Courtoisie SPCA

Le rat domestique, un compagnon à découvrir

Le rat domestique, souvent méconnu, est un compagnon des plus sociables et affectueux.

Ces petits rongeurs, toujours à l’affût, sont capables d’apprendre des tours, utilisent une litière comme les chats et les lapins, et s’entraînent aisément avec de la nourriture.

Courtoisie SPCA

Si l’expérience vous tente, sachez que les rats domestiques sont très propres et discrets.

Ils sont friands de gâteries et apprécient les bâtonnets en bois de pommier. Il est possible de les laisser en liberté dans la maison sous supervision et de les placer dans un enclos quand vous êtes absent.

Courtoisie SPCA

Comme les rats sont de nature grégaire, il est conseillé de les garder en groupe de 2 à 4 rats afin qu’ils puissent s’épanouir pleinement en compagnie de leurs congénères!

Pour rencontrer les rats en attente d’adoption, rendez-vous à la SPCA de Montréal! Vous trouverez l’adresse et les heures d’ouverture du refuge au https://www.spca.com/adoption/.