Déco : Voici où trouver les plus beaux vases en céramique

Les pots en céramique sont tendances plus que jamais. Peu importe leur style, ils s'agencent à merveille dans n'importe quel décor. On vous dit où les trouver pour rehausser votre espace de belle façon.

• À lire aussi: 15 idées déco pour un bureau à la maison

• À lire aussi: 10 trouvailles impressionnantes qu'on a fait sur la boutique en ligne de Zellers

On les remplit de branches d'oliviers ou de jolies fleurs colorées et on dépose ces vases en céramique sur une table console d'entrée ou comme centre de table sur l'îlot de la cuisine.

Voici les plus beaux pots en céramique actuellement vendus en magasin et sur le Web.

Les plus beaux vases en céramique

Ce vase en céramique blanche de 18,5 cm de haut est non seulement visuellement magnifique, mais aussi très polyvalent. Il s'intègre parfaitement dans votre salon, entrée ou bureau, améliorant l'ambiance et ajoutant une touche d'élégance. Adoptez le charme et la beauté de ce vase en céramique blanche et transformez n'importe quel espace en un havre d'élégance!

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 65 $ sur Amazon

Avec une finition émaillée beige mat, ce vase en céramique de grès rehausse le charme d'un intérieur contemporain ou classique. Mesurant 10 x 13 cm, ce modèle s'intègre à pratiquement n'importe quelle pièce de la maison, de la table de chevet à la table de bureau.

Courtoisie La Baie d'Hudson

Prix : 48 $ à La Baie d'Hudson

Oeuvre de la céramiste Roxane Charest, ce vase de forme cylindrique brille par sa simplicité. Sa facture minimaliste fait en sorte de laisser aux fleurs qu'il accueille toute l'attention qui leur revient. Étant tournée à la main à Montréal, chaque pièce est unique et peut varier légèrement de la photo ci-dessous.

Courtoisie Simons

Prix : 65 $ chez Simons

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 32,99 $ sur Amazon

Ces vases disponibles en deux formats vont aussi bien ensembles qu'en solo. On y dépose quelques pampas ou des chatons de saule pour décorer l'îlot de la cuisine ou une table buffet en bois dans la salle à manger.

Prix : 99,90 $ - 109 $ chez Zara

Ce vase peut accueillir n'importe quel type de fleurs ou plantes vertes pour rendre votre maison lumineuse et chaleureuse. Sa couleur neutre et son design simple rendront vos fleurs magnifiques sans leur faire d'ombre.

Courtoisie Amazon

Prix : 78,51 $ sur Amazon