Notre chroniqueur Web vend sa sublime maison à Québec

Notre chroniqueur Web, Hugo Langlois, vient de mettre en vente sa magnifique résidence entièrement rénovée à Cap-Rouge. Découvrez-en plus sur cette jolie maison qui ne cherche qu'à accueillir une nouvelle famille!

C'est Hugo Langlois lui-même qui en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux dans les dernières heures.

Notre chroniqueur aux médias sociaux annonce du même coup être en route vers d'autres beaux projets!

Située à Cap-Rouge, dans la belle région de Québec, la maison offre cinq chambres à coucher, trois salles de bain, deux bureaux, de vastes espaces et une piscine dans la cour arrière.

Parfaite pour des acheteurs cherchant un nid qui soit clé en main, la maison est entièrement rénovée. Toutes les pièces sont au goût du jour. Notre collaborateur a visiblement beaucoup de goût en matière de décoration!

N'importe qui pourrait facilement s'imaginer préparer le souper dans cette spacieuse cuisine laboratoire hyper fonctionnelle.

Son formidable décor, sa luminosité abondante et ses nombreux rangements en font une résidence de choix pour quiconque voulant s'établir dans ce secteur.

Avec son terrain de plus de 9790 pi2 en plein coeur de Cap-Rouge et sa cour de rêve, la propriété trouvera assurément preneur très rapidement.

La fiche technique que l’on peut retrouver sur le site Web de Remax se lit ainsi:

« Un bijou!!! Rarissime et immense propriété rénovée au goût du jour sur un terrain de plus de 9790 pi2 en plein coeur de Cap-Rouge. Et oui, vous ne rêvez pas. Elle a tant à offrir. De vastes espaces, un décor formidable et une luminosité abondante, du rangement à profusion, 5 chambres, 2 bureaux, 3 salles de bains incluant celle de la suite des maîtres, une salle d'eau, un garage chauffé, une pièce de rangement excavée sous l'agrandissement, une piscine et bien plus encore. Ce rêve est à portée de mains! »

Avis aux intéressés : la maison est actuellement affichée modique somme de 825 000 $.

On souhaite à Hugo (qui habite avec 5 filles dont sa conjointe) que du bonheur pour la suite de ses projets!