Du frais, du léger, du fruité pour les belles et chaudes journées d'été

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un expressif et bien nerveux sauvignon ibérique !

Sauvignon Blanc 2022

Excellens - Marqués de Cáceres

Rueda - Castille Léon - Espagne

Code: 14365617

Prix: 18.85 $

Disponibilités: 24 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.8 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de légumes crus, des rouleaux de printemps...

Ce joli, parfumé et bien vigoureux sauvignon blanc espagnol est le candidat idéal pour vos après-midis ensoleillés en bordure de la piscine avec la famille et les amis. Nez de pomme verte, de zeste de citron, de craie à tableau... Le gustatif est droit, franc, vif, croquant et bien énergique. Consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir pour pleinement en profiter.

2. Un caressant et finement parfumé rosé provençal qui brillera de tous ses feux sur la terrasse à l'apéro !

Côteaux d'Aix-en-Provence 2022

Commanderie de la Bargemone

Provence - France

Code: 15157836

Prix: 19.35 $

Disponibilités: 85 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.3 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de crevettes nordiques, une guédille de homard...

La Provence reste encore et toujours LA grande référence en matière de production de vin rosé de première qualité. Celui que je salue ici est d'une coloration pâle ayant des reflets légèrement saumonés. Ses délicates et fort élégantes émanations de roses en fleur et d'eau de Cologne sont quais-irrésistibles. Même son de cloche pour la bouche qui est grasse, expansive ainsi que de bon fort volume. Impeccable pour moins de 20 $ comme type de produit. Ne l'oubliez pas plus de 18 mois dans la noirceur de votre réserve pour éviter les déceptions.

3. Un rouge ligérien d'une fraicheur et d'une « buvabilité » épatante !

Cabernet France 2021

Roche - Thierry Germain

Saumur Champigny - Loire - France

Code: 13189228

Prix: 27.50 $

Disponibilités: 24 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.4 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une ratatouille de légumes du jardin, une pizza végétarienne, de poivrons farcis de veau haché...

Vous désirez goûter un rouge mono-cépage fait de cabernet franc? Vous pourrez en choisir un de la péninsule du Niagara en sol ontarien car cette région viticole en produit d'excellents. Votre choix pourra également s'arrêter sur cette belle cuvée du talentueux vinificateur européen, Thierry Germain. Ses notes de poivrons rôtis, de cèdre fraichement coupé et de menthol sont tout à fait charmantes. On aime ses tanins lisses, sa fraicheur, sa digestibilité... Un rouge qui aura toute sa place pendant la belle saison estivale. Les plus patients oseront oublier la bouteille 5 ou 6 ans dans leur cellier.