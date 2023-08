Billy Tellier, invité du 6 août 2023

On pourra voir l’humoriste à quelques reprises lors du ComediHa! Fest, qui débute le 8 août prochain! Au menu : sa Grande Soirée ComediHa! Fest, qui se tiendra le 10 août prochain et les galas de Laurent Paquin et Dominic et Martin les 9 et 11 août.

À voir aussi : Jean-Thomas Jobin, invité du 22 juillet 2023