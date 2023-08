Les meilleurs rabais de la semaine du 10 août en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 10 août 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines pour du jeudi 10 au mercredi 16 août 2023.

LES 25 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 10 AU 16 AOÛT

MAXI

Filet de porc à 3 $/lb

Céleri à 1 $ (75 % de rabais)

Couronne de brocoli à 1 $ (50 % de rabais)

Courgettes à 1 $/lb (50 % de rabais)

Oeufs (18) à 3,66 $ (43 % de rabais)

Thon pâle Clover Leaf à 1 $

Oignons verts à 2 pour 1 $

Cantaloup à 2 $

Mandarines (1,5 lb) à 3 $

Cuisinez tout en fraîcheur avec cette recette de tartare de saumon aux mandarines, une belle alternative au tartare traditionnel! Pour ce faire, faites le plein de mandarines en rabais chez Maxi . Régalez-vous!

SUPER C

Bifteck de contre-filet à 7,88 $/lb

Veau haché à 3,99 $/lb

Raisins verts ou rouges à 1,44 $/lb

Hummus Fontaine Santé à 2,99 $

Haricots verts ou jaunes à 99 ¢/lb

Carottes coupées à 99¢

Concombre anglais à 99¢

Framboises à 2,99 $

Poires Bartlett à 1,99 $/lb

Cerises à 2,99 $/lb

Yogourt ïögo à 4,77 $ (jusqu'à 2,72 $ d'économie)

Faites le plein des savoureux légumes du Québec chez Super C jusqu'au 16 août prochain! Que ce soit pour cuisiner cette délicieuse salade printanière signée Jonathan Garnier ou pour faire des conserves, les haricots verts et jaunes valent la peine cette semaine.

METRO

Rôti de bas de palette désossé à 4,88 $/lb (plus de 55 % de rabais)

Champignons bio à 3 pour 5 $

Poivrons verts à 99 ¢/lb

Si vous ne savez plus quoi faire de vos légumes du jardin et souhaitez profiter des spéciaux en circulaire chez Metro , découvrez cette délicieuse recette de bouilli de légumes avec rôti de palette de boeuf. On la prépare avec des morceaux de boeuf, du lard salé et une tonne de légumes frais.

IGA

Cuisses de poulet à 1,79 $/lb

WALMART

Nectarines (2 L) à 3,44 $

TIGRE GÉANT

Chopine de bleuets à 1,88 $

ADONIS

4 maïs pour 1 $

*À propos de Miss Econome

Miss Econome propose 1001 trucs pour économiser tout en ayant un mode de vie sain.

Elle offre des abonnements hebdomadaires, mensuels et semestriels et annuels pour planifier vos repas de la semaine tout en profitant des spéciaux en vigueur chez Maxi. Vous pouvez même profiter d’un tout premier essai gratuit pour une semaine ICI .