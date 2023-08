Cavatellis au pesto de basilic et tomates éclatées

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile (apprenti)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : (10 minutes)

Temps de cuisson : (12-14 minutes)

INGRÉDIENTS

Pesto :

2 tasses (500ml) de feuilles de basilic

1 tasse (250ml) de feuilles d’épinards

2 gousses d’ail

2 c. à soupe (15ml) d’amandes effilées

1⁄4 tasse (60ml) de parmesan râpé

1/2 tasse (60ml) d’huile de canola

1 Citron (zeste seulement)

Garniture :

1⁄4 tasse (60ml) d’huile d’olive

2 c. à soupe (30ml) de beurre salé

2 ou 3 gousses d’ail en chemise

3 branches de thym frais

20-24 tomates cerises

1⁄2 tasse d’amandes effilées

1⁄2 tasse (125ml) de copeaux de parmesan

454g (1 livre) de pâtes Cavatelli

PRÉPARATION

1- Préchauffer le BBQ à feu élevé. Y disposer un poêlon de fonte pour le faire chauffer. (Chauffer sur le rond si à l’intérieur)

2- Pour le pesto, combiner la totalité des ingrédients dans la cuve du robot culinaire et assaisonner légèrement de sel et poivre. Pulvériser jusqu’à ce que la texture vous semble homogène.

3- Faire bouillir 4 litres d’eau et bien l’assaisonner de sel. Cuire les cavatellis selon le mode d’emploi (pâtes fraîches ou congelées) puis les retirer dans un poêlon à l’aide d’une araignée ou d’un tamis.

4- Ajouter aussitôt le pesto aux cavatellis et ajouter une petite louche d’eau de cuisson (60ml) pour créer une sauce moins épaisse. Séparer ensuite les pâtes dans les assiettes de services.

5- Pendant la cuisson des pâtes, pour les tomates éclatées, couler l’huile d’olive et le beurre dans le poêlon chaud puis y ajouter aussitôt l’ail et le thym frais. Ajouter les tomates et les amandes puis assaisonner de sel et poivre. Laisser cuire 3 à 4 minutes pour que la peau des tomates commence à fendiller. Retirer les tomates et les amandes parfumées avec une cuillère trouée et disposer aussitôt la garniture sur vos pâtes.

6- Ajouter ensuite quelques copeaux de parmesan, un peu de poivre du moulin et de fleur de sel. Décorer avec des feuilles de basilic et servir aussitôt.