Une balade en Espagne, en France ainsi qu'en Australie

Des suggestions de Philippe Lapeyrie

1. Un irrésistible et bien vigoureux blanc catalan !

Blanc de Pacs 2022

Parés Baltà

Penedès - Catalogne - Espagne

Code: 14195275

Prix: 17.30 $

Disponibilités: 100 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 4.8 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des fruits de mer en coquillage, des crudités bien croquants, une salade du jardin...

On retrouve dans cet assemblage ibérique du parellada, du macabeo ainsi que du xarel-lo. C'est vivifiant, franc, droit, pur, croquant, nerveux et bien excitant en bouche. Le blanc parfait pour la belle saison estivale lors de l'apéro sur la terrasse ou en bordure de la piscine. Ne l'oubliez pas plus de 18 à 24 mois dans la noirceur de votre cave à vin.

2. Un incontournable, classique, indémodable et savoureux rouge bordelais !

Côtes de Bourg 2020

Château Bujan

Bordeaux - France

Code: 862086

Prix: 23.45 $

Disponibilités: 110 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 2.4 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : un gigot ou des côtelettes d'agneau, une bavette de boeuf...

Je ne souviens avoir été déçu pas cette cuvée bordelaise au courant des 15 dernières années. Du merlot ainsi que du cabernet franc, ayant séjourné quelques mois en fût de chêne français, compose l'assemblage aux saveurs persistantes, généreuses et grandement invitantes. Le plus beau, c'est que le produit se déguste à merveille dès maintenant mais il pourra également vous attendre encore 8 à 10 ans dans la tranquillité de votre réserve.

Une invitante, moderne et bien expressive cuvée australienne !

Shiraz - Cabernet 2020

Max's - Penfolds

Australie

Code: 13566521

Prix: 29.45 $

Disponibilités: 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 2.8 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtes levées, des pilons de poulet barbecue, une assiette de grillades tex-mex...

De la syrah et du cabernet sauvignon, ayant profité des longues heures d'ensoleillement de l'Australie, sont à la base de ce rouge de bonne mouture. C'est un vin du Nouveau Monde offrant d'aguichantes émanations de crayon feutre, de réglisse noire, de confiture de bleuet... Le gustatif et plein, charnu, fourni et d'une bonne complexité. Vous pourrez l'oublier encore 5 ou 6 ans dans votre cellier.