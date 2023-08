Les meilleurs livres pour une rentrée 2023 en toute simplicité

Dictionnaires, cahiers d'exercices, agendas, recettes pour les lunchs et soupers rapides : voici les essentiels de notre équipe pour une rentrée scolaire réussie!

Les 10 meilleurs livres pour organiser la rentrée 2023

Conçu pour vous faciliter la vie, notre calendrier familial de Salut Bonjour vous sera d'une grande utilité lors de la rentrée. On l'accroche au mur ou sur le frigo afin de ne rien rater des engagements familiaux des petits et des grands!

Prix : 14,95 $ sur QUB livre

Accompagnant la rentrée scolaire pour une troisième année consécutive, Mélanie Magnan propose encore une fois une foule d’idées originales pour garnir la boîte à lunch des enfants!

Misant sur des idées de collations et de repas sains, simples et approuvés par les écoles, cet ouvrage deviendra certainement, comme ses prédécesseurs, un best-seller!

Prix : 32,95 $ sur QUB livre

Fans de purée de dattes, Madame Labriski a un nouveau livre pour vous juste à temps pour la rentrée scolaire. Fan-datte-stique! Après Collations énergisantes , Madame Labriski nous revient avec un nouveau livre de recettes... destiné cette fois aux cuisiniers en herbe.

Y trouve-t-on uniquement des desserts et des collations? Pas du tout : le livre contient de belles propositions pour cuisiner les repas de la journée! Parions que tout la famille y trouvera son compte : les petits et comme les grands gourmands.

Prix : 29,95 $ sur QUB livre

Cinq histoires à lire et à écouter grâce à un QR code pour préparer l'enfant à la rentrée scolaire : Papa Bisous fait l'école, Mon premier abcdaire, Quand je serai grand!, Youpi à l'école et Le Petit Chaperon rouge.

Prix : 11,95 $ sur QUB livre

Un enfant raconte sa première journée d'école. Il prend son petit déjeuner, s'empare de son cartable et sent son coeur tambouriner dans sa poitrine tout au long du chemin. L'après-midi, il rit aux histoires drôles que raconte la maîtresse. Un album pour dédramatiser la rentrée scolaire.

Prix : 17,95 $ sur QUB livre

On n’a jamais trop d’idées de collations, qu'elles soient pour les petits, pour les plus grands ou pour les sportifs!

Dans ce livre, la nutritionniste et maman de quatre enfants Sandra Griffin propose des collations pour tous les goûts afin de combler toutes les sortes de petits creux, du matin au soir!

Prix : 32,95 $ sur QUB livre

Avis aux fans de chat... voici votre nouvel agenda Chattitudes! Organisé par semaine, de septembre 2023 à décembre 2024, dans une maquette chatoyante, votre agenda s'anime grâce aux chats drôles et craquants de Sayo Koizumi, l'illustratrice du best-seller Chattitudes. Vous n'oublierez plus rien grâce à cet outil fort pratique dès la prochaine rentrée.

Prix : 18,95 $ sur QUB livre

Un dictionnaire de langue française avec plus de 63 800 mots, 125 000 sens et 20 000 locutions, un mémento de grammaire et des conjugaisons. Une partie encyclopédique regroupe 28 000 noms propres, des points de culture générale, des citations, des proverbes, un atlas, les drapeaux du monde et une chronologie universelle. Une clé d'activation permet d’accéder à la version numérique gratuite.

Prix : 56,95 $ sur QUB livre

Grâce à ce cahier, les enfant apprennent à écrire les mots simples comme vélo, papa, moto... Très progressif, cet ouvrage propose des exercices de graphisme, des pages d'écriture avec un lignage adapté et des modèles pour s'entraîner écrire.

L'écriture devient ludique et stimulante! Voilà un cahier d'écriture spécialement conçu pour les enfants qui commencent à écrire en septembre.

Prix : 7,95 $ sur QUB livre

Ah! la boîte à lunch! Chaque jour, les parents se demandent quoi mettre dedans, comment l’organiser et l’optimiser. De leur côté, les enfants sont tannés de manger la même chose et veulent du changement sur l’heure du midi.

Ce livre de la collection 5 ingrédients, 15 minutes deviendra un allié précieux pour satisfaire l’appétit des minis tout en respectant les exigences alimentaires des écoles.

