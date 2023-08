Palmarès : les plus belles boîtes à lunch pour la rentrée

Le magasinage des boîtes à lunch annonce l'arrivée imminente de la rentrée scolaire. Voici les 10 plus belles et pratiques sacs et boîtes à lunch pour une première rentrée ou pour le retour à l'école en septembre.

TOP 10 des plus belles boîtes à lunch pour la rentrée

Ce sac à lunch plaira à tous les enfants qui adorent les licornes! Pas moins de 5 bouteilles de plastique standard ont été recyclés pour fabrqiuer ce mignon sac de transport. Avec sa section pour la bouteille d’eau, sa poche intérieure à l'avant et son étiquette permettant de l'identifier au nom de l'enfant, cette boîte à lunch en fait un bon achat pour la rentrée.

Courtoisie GAP

Prix : 44,95 $ chez GAP

Cette boîte à lunch est dotée d'une isolation maximale pour garder le contenu froid pendant des heures. Son intérieur entièrement doublé permet un nettoyage super facile, et une poignée flexible permet un transport confortable pour vos petits et grands!

Courtoisie Altitude Sports

Respectueux de l'environnement, ce sac à lunch est fait d'une toile durable en coton biologique. Son motif fruité le différencie et ajoute une touche de vitamine à n'importe quel repas pour emporter.

Courtoisie Simons

Prix : 37 $ chez Simons

Un rêve pour les amoureux de fleurs! Cette boîte à lunch Disty Green de Tracker est une véritable œuvre d'art. L'intérieur en PEVA à isolation thermique garantit la fraîcheur des repas, rendant les enfants impatients pour le midi. Il est très facile de la transporter via sa sangle amovible. Elle comprend aussi une pochette à filet à l'intérieur pour séparer les ustensiles.

Courtoisie Bentley

Prix (en rabais) : 14,50 $ chez Bentley

Voici le parfait compagnon pour l'heure du lunch. Fabriquée à partir de tissus recyclés, cette boîte à lunch durable contient des collations et des sandwichs dans un compartiment principal isolé qui se nettoie facilement.

Courtoisie Well.ca

Prix : 49,98 $ sur Well.ca

Si la boîte à lunch de l'année dernière n'est jamais revenue à la maison à la fin des classes, cette boîte à lunch avec un intérieur moulé est un bon achat à faire en vue de la rentrée scolaire. Son joli motif terrazzo nous a charmé! Il se fait aussi dans la teinte de sable.

Courtoisie Amazon

Prix : 29,99 $ sur Amazon

Voilà un design amusant pour savourer des repas à l'école! Son isolant thermique permet de conserver les aliments frais et ses deux pochettes filet d'organiser et de loger des blocs réfrigérants. Impossible de ne pas se régaler devant un tel sac à lunch!

Courtoisie Simons

Prix : 28 $ chez Simons

Si vous avez de petits fans de Star Wars à la maison, faites-leur plaisir à la rentrée avec cette boîte à lunch thématique. Impossible de l'oublier à l'école tellement ils l'aimeront!

Courtoisie Amazon

Prix : 44,99 $ sur Amazon

Ce sac à lunch Fluf vendu chez Simons est fait de coton biologique certifié et doté d'une doublure résistante à l'eau. Grâce à sa fermeture éclair, il gardera tout dans le sac à sa place. C'est garanti!

Courtoisie Simons

Prix : 37 $ chez Simons

Cette boîte à lunch pour enfants peut contenir une boîte à bento, une petite boisson, un contenant pour le goûter, un bloc réfrigérant assorti et plus encore! Les caractéristiques bien pensées comprennent un intérieur isolé, une doublure amovible pour un nettoyage facile, des sangles détachables et une poignée facilant le transport des lunchs de la maison à l'école.

Courtoisie Well.ca