Aubainerie habille la rentrée de la tête aux pieds!

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C’EST BON À SAVOIR — La rentrée scolaire pointe à l’horizon. Généralement synonyme de flot d’émotions, ce moment de l’année submerge immanquablement les parents d’un savant mélange de nervosité, d’anxiété et de fierté. Mais qui a le temps de s’y attarder quand on a une interminable liste d’achats à effectuer? Sans compter qu’avec l’inflation qui se met de la partie, force est d’admettre que le magasinage de la rentrée est bien souvent redouté. Heureusement, Aubainerie vient à notre rescousse!

Tout trouver au même endroit

Véritable destination shopping du retour à l’école, Aubainerie élimine le stress de l’équation. Grâce à une sélection impressionnante de styles qui plaît aux enfants et un rapport qualité-prix qui ravit le coeur (et le budget!) des parents, il est maintenant possible de cocher toutes les cases de la liste d’achats, et ce, en une seule visite. Joie!

Des styles pour tous les goûts

Habiller les enfants de la tête aux pieds n’aura jamais été si facile! Des ensembles coordonnés aux denims, en passant par les tenues de sports, robes, manteaux, chapeaux et même les baskets, on trouve chez Aubainerie tous (on dit bien tous!) les essentiels pour la rentrée des classes. Sans compter que les marques telles que Blumind, AKA, Roméo et Juliette, Mile End, Tag Athletica, Surface, et Black Mountain couvrent absolument les toutes dernières tendances. De quoi faire le bonheur des petits comme des grands enfants, peu importe leur style, qu’ils soient du genre romantique, skater, preppy ou sportif.

Le confort avant tout

Quand il est question de s’habiller, les enfants savent ce qu’ils veulent : être bien dans leurs vêtements! Au rayon confort, Aubainerie se connaît. On y trouve, entre autres, des matières naturelles et respirantes comme le coton biologique et des innovations au niveau design comme les tailles de pantalons élastiques (faciles à enfiler!) ou alors ajustables de l’intérieur pour un confort personnalisé. On aime!

La qualité toujours abordable

L’entreprise bien de chez nous se fait un point d’honneur de toujours offrir des collections accessibles sans jamais compromettre la qualité. Tant du côté des matières que de la confection, les priorités demeurent les mêmes : le confort et la durabilité des vêtements qui font la joie des jeunes Québécois. Sentez-vous la zénitude vous gagner? Nous, oui! Il n’y a pas à dire, Aubainerie habille la rentrée et permet aux parents de se concentrer sur ce qui compte vraiment : vivre le moment.