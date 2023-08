Les meilleurs rabais de la semaine du 17 août en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 17 août 2023.

• À lire aussi: Les meilleurs rabais de la semaine du 10 août en épicerie

• À lire aussi: Palmarès : les plus belles boîtes à lunch pour la rentrée

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines pour du jeudi 17 au mercredi 23 août 2023.

LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT

MAXI

Burgers de poulet non panés, souvlaki ou médaillon de poulet enrobé de bacon à 6 $ (59 % de rabais)

Sauce pour pâtes Catelli à 1$ (62 % de rabais)

Pêches jaunes (3 L) à 3,44 $ (42 % de rabais)

Mini concombre (15 unités) à 3 $ (40 % de rabais)

Tomates Roma à 1 $/lb (49 % de rabais)

Épices El-Ma-Mia à 3 $ (37 % de rabais)

Sac de carottes (3 lb) à 2,49 $

Cantaloup à 1,99 $

C'est la saison officielle des récoltes! Cuisinez les savoureuses tomates italiennes Roma en spécial cette semaine chez Maxi . Cette recette de tarte aux tomates confites et oignons doux, basilic et Asiago de notre chef Hugo Saint-Jacques ne vous décevra pas.

s

SUPER C

Boeuf haché extra maigre à 3,87 $/lb

Côte de dos de porc à 3,84 $/lb

Poitrines de poulet avec dos à 2,92 $/lb

Saumon atlantique frais à 8,85 $/lb

Chou vert et mauve à 57¢/lb

Citrons et limes à 99¢

Concombre des champs à 49¢

Oignons rouges à 94¢/lb

Bok choy à 2,93 $

Yogourt ïögo (2 kg) à 7,99 $

Melon d’eau à 2,67 $

Champignons à 93¢

Clémentines à 94¢/lb

Poivrons verts extras gros à 91¢/lb

Chou-fleur à 1,76 $

Faites le plein de légumes pour vos menus et vos accompagnements de cette semaine en vous rendant au Super C . Ce week-end, cuisinez au souper ce porc au caramel qu'on sert avec le bok choy effeuillé et coupé en deux. Prévoyez quelques graines de sésame, des oignons verts et de la coriandre fraîche pour finaliser la présentation.

s

• À lire aussi: Chou-fleur frit et sauce aigre-douce

METRO

Bifteck d’aloyau à 7,99 $/lb

Côtelettes de porc à 2,99 $/lb

Raisins verts et rouges à 1,77 $/lb

Carottes coupées à 99¢

Faites plaisir à toute la famille en cuisinant cette recette de côtes de porc laquées à l'érable et à l’ail. On adore le fait qu'elle nécessite que 10 minutes de préparation et 6 minutes de cuisson sur le barbecue. Voilà la parfaite idée pour recevoir à la maison à la dernière minute grâce aux côtelettes de porc à petit prix chez Metro .

s

• À lire aussi: Poulet aux raisins

IGA

Bifteck français à 4,99 $/lb

Fromage P'tit Québec à 4,44 $

Céleri à 2 pour 4 $

Consulter la circulaire du IGA

WALMART

Épi de maïs (à l'unité) à 17¢ (économisez 30¢)

Consulter la circulaire du Walmart

LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie LES 31 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 17 AU 23 AOÛT Courtoisie

*À propos de Miss Econome

Miss Econome propose 1001 trucs pour économiser tout en ayant un mode de vie sain.

Elle offre des abonnements hebdomadaires, mensuels et semestriels et annuels pour planifier vos repas de la semaine tout en profitant des spéciaux en vigueur chez Maxi. Vous pouvez même profiter d’un tout premier essai gratuit pour une semaine ICI .