BUZZ - Une biographie sur la vie de Céline Dion, « Raconte-moi Céline », qui devait paraître ce mois-ci en France, fait présentement polémique. On apprend que la chanteuse n’a jamais pu lire ou vérifié les informations qui s’y trouvent alors que l’autrice, Laurence Catinot-Crost prétend avoir échangé avec elle pendant un an et demi. On en parle avec le journaliste et chroniqueur culturel, Daniel Daignault.