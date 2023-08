Entrevue

Réal Béland nous présente sa nouvelle émission

Après « Papa marteau », Réal renoue avec ses outils et arrive avec une toute nouvelle émission, « Réal débarque », diffusée les jeudis 21h sur la chaîne CASA. Avec son humour légendaire, il partage son expertise et ses meilleurs conseils! Il présente également un spectacle en formule plus intime et reviendra prochainement à la radio.