LASAGNE AU PULLED PORK

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : environ 6 heures et 45 minutes

Ingrédients

Le porc effiloché

1.5 kg (3 lb) d'épaule de porc

500 ml (2 tasses) de jus de pomme

250 ml (1 tasse) de sauce BBQ

250 ml (1 tasse) d'eau

Sel et poivre au goût

La lasagne

1 l (4 tasses) d'effiloché de porc

500 ml (2 tasses) de sauce tomate

500 ml (2 tasses) ricotta

3 gousses d’ail hachées

250 ml (1 tasse) d’herbes fraîches hachées (basilic et persil)

1 paquet de pâte à lasagne sans pré-cuisson ou fraîche

750 ml (3 tasses) sw fromage mozzarella râpé

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

Étape 2

Dans une rôtissoire, déposer le morceau d’épaule de porc, ajouter le jus de pomme, la sauce BBQ et l’eau, assaisonner légèrement de sel et poivre puis couvrir d’une feuille d’aluminium, et laisser cuire au four, 6 heures.

Étape 3

Laisser tiédir la viande puis l'effilocher.

Étape 4

Dans une casserole, faire réduire le jus de cuisson de la viande, puis ajouter la sauce tomate.

Étape 5

Dans un bol, mélanger la ricotta, l'ail, les herbes, un peu de sel et poivre. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 6

Préchauffer le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 7

Dans un bol, mélanger, la viande effilochée et 250 ml (1 tasse) de fromage râpé.

Étape 8

Dans un plat à gratin, alterner les couches de pâte, de viande, de sauce et de ricotta préparées.

Étape 9

Finir par une couche de sauce, couvrir du fromage râpé restant et laisser cuire au four, 30 minutes.