Entrevue

Alexandra Diaz nous parle de son nouveau livre de cuisine

L'autrice et entrepreneure prolifique signe un douzième livre de recettes, en plus d'être très avancée dans l'élaboration du suivant! Disponible dès maintenant, on y trouve 80 recettes, des salades, des plats réconfortants, des chroniques, des cocktails et des conseils de vie.

Procurez-vous le livre juste ici : https://qublivre.ca/products/buenos-diaz