Filet de porc mariné et grillé au chipotle, salsa verde, Pico de Gallo et tostadas

Une recette signée Hugo Saint-Jacques

Niveau de difficulté : Facile (apprenti)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : (15 minutes)

Temps de cuisson : (12 minutes)

INGRÉDIENTS

Marinade :

1 livre (454g) de filet de porc nettoyé

2 c. à soupe (30ml) de chipotle dans une sauce adobo

2 gousses d’ail

15 branches de coriandre

1 lime (jus)

3 c. à soupe (45ml) de sirop d’érable

1⁄2 tasse (125ml) d’huile de canola

2 c. à soupe (30ml) de sauce hoisin

Salsa verde :

3 tomatillos

1⁄2 bouquet de coriandre

1⁄2 persil frisé

Huile de canola

3 c. à soupe (45ml) de miel

2 limes (jus et zeste)

2 gousses d’ail

1 piment jalapeno

Pico de Gallo :

2 tomates du jardin

1⁄4 de tasse (60 ml) d’oignon rouge haché

1 gousse d’ail hachée

3 c. à soupe (45ml) de vinaigre de vin rouge

2 limes (jus et zeste)

1⁄2 tasse (125ml) de coriandre ciselée

1⁄2 piment jalapeno épépiné

Garniture :

8 tostadas

Crème sure

PRÉPARATION

1- Pour la marinade, pulvériser tous les ingrédients avec un pied mélangeur et faire mariner le filet de porc au frigo 6 à 8 heures dans cette dernière.

2- Préchauffer le BBQ à feu élevé en conservant une zone de cuisson indirecte.

3- Griller les tomatillos sur le BBQ pour les faire rôtir (noircir) du côté de la cuisson directe (4 minutes). Transférer ensuite dans la cuve du mixeur et y ajouter les herbes, l’huile, le jalapeño, le jus et zeste de lime, l’ail et le miel. Ajouter quelques glaçons et assaisonner de sel et de poivre. Pulvériser pour obtenir une belle salsa lisse et parfumée. Réserver au frais.

4- Ensuite, éponger le filet de porc et badigeonner les grilles du BBQ d’huile de canola. Saisir le filet pour bien le marquer du côté de cuisson directe (3 à 4 minutes) puis poursuivre la cuisson du côté indirect pour 4 à 5 minutes supplémentaires. Vous recherchez une cuisson rosée, soit 60 degrés celcius. Laisser ensuite reposer sur une grille et couvert d’aluminium.

5- Pendant ce temps, tailler les tomates en dés et hacher l’oignon. Ciseler ensuite la coriandre et hacher le jalapeño. Mélanger le tout dans un bol avec le vinaigre, l’ail, le jus et zeste de lime et assaisonner de sel et poivre. Réserver.

6- Pour le montage, dans une belle assiette, verser une portion de salsa verde au centre. Tailler le filet de porc et positionner des tranches autour de la salsa. Garnir le centre de la salsa avec un peu de pico di gallo et cacher le tout en disposant le tostadas sur le dessus. Faire quelques points de crème sûre sur ce dernier et décorer avec un peu de coriandre, de fleurs comestibles et de pico di gallo.