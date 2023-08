Il existe une panoplie de fantasmes sexuels auxquels on a tous déjà rêvés. Cependant, saviez-vous qu'on en compterait 7 principaux qui sont bien plus communs qu'on le pense? Découvrez-les tous dans cet article, question de vous sentir un peu moins seul·e.

• À lire aussi: Communication sexuelle : comment parler de sexualité durant l'acte et hors acte

• À lire aussi: La masturbation en couple est tout à fait normale, selon une professionnelle en sexologie

Après avoir abordé les plus grands fantasmes des hommes et les plus grands fantasmes des femmes , voici maintenant le palmarès des fantasmes sexuels les plus communs d'après notre collaboratrice Kanica Saphan*, professionnelle en sexologie.

Qu'est-ce qu'un fantasme sexuel?

Le fantasme est une construction imaginaire de son désir, en général sexuel. Cette idée imaginaire personnelle peut être tantôt consciente tantôt inconsciente, mais elle concerne généralement le plaisir. Ce peut être en lien avec l'érotisme, l'amour ou la sexualité.

Le simple fait de partager ses fantasmes avec son partenaire conduit à une sexualité épanouie et à un équilibre psychologique. Longtemps considérés comme tabou, les fantasmes apportent pourtant beaucoup de bienfaits.

Les 7 fantasmes sexuels les plus communs

Réalisée par le psychologue social et chercheur américain Justin Lehmiller, la plus grande étude scientifique jamais réalisée sur le sujet a permis de dégager certaines tendances.

Ce dernier a sondé pas moins de 4 175 Américains sur leurs fantasmes sexuels préférés. Les réponses obtenues via cette étude lui ont permis de dresser la liste des sept fantasmes sexuels les plus communs au sein de la population.

1. Les partenaires multiples

Principale rêverie érotique, les partenaires multiples ont été nommés par pratiquement tous les Américains sondés dans le cadre de cette étude. Le « trip à trois » se hisse en première place, suivi de près par les relations à plusieurs.

« Dans le second exemple, on s'imagine plusieurs hommes et femmes qui jouent ensemble comme dans des contextes d'échangisme ou d'orgie. Dans d'autres cas, les fantasmes vont se concentrer sur une personne clé qui a, elle, des relations sexuelles avec plusieurs autres personnes », explique Kanica Saphan, fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique .

Pexels

2. Le BDSM (bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme)

Que veut dire BDSM? B pour bondage, D pour discipline ainsi que domination, S pour soumission et SM pour sadomasochisme.

Ce sont tous des fantasmes très populaires, explique Mme Saphan. La discipline inclut les jeux de pouvoirs tels que la domination et la soumission. Elle ajoute que les fantasmes de soumission sont plus nombreux que les fantasmes de domination.

Plus de la moitié de l'échantillon questionné par Lehmiller a affirmé avoir fantasmé sur le fait de recevoir ou d'administrer une sensation intense. À noter que lorsqu'on désigne une « douleur», cela se fait dans un contexte très consensuel.

Toujours dans la catégorie des fantasmes BDSM, il existe aussi des gens, femmes et hommes, qui ont éprouvent du plaisir dans le fait d'être forcés à avoir une relation sexuelle.

La chercheuse québécoise en sexologie Jessica Caruso a rédigé un livre sur le sujet. Selon notre collaboratrice, il s'agit d'une bible du BDSM, si vous voulez explorer ce fantasme qui sommeille en vous!

BDSM : les règles du jeu, Jessica Caruso

Courtoisie QUB livre

Prix : 24,95 $ sur QUB livre

3. La nouveauté sexuelle et l'aventure

Les principaux fantasmes de nouveauté sexuelle comprennent notamment les jeux oraux et anaux. Ce fantasme est présent en particulier chez les gens n'ayant jamais essayé cette pratique ou l'ayant rarement fait dans la vie réelle.

Quant à l'aventure, les gens sondés ont aussi avoué fantasmé sur des lieux non-conventionnels où avoir du sexe. Les endroits publics, les plages, les lieux de travail, les bars, les ascenceurs, les jacuzzis, les parcs et les forêts auraient la cote pour assouvir des fantasmes sexuels.

Pexels cottonbro studio

4. Le sexe tabou/interdit

Les fantasmes sur le voyeurisme, l'exhibitionnisme, les fétichismes et l'inceste, pour ne nommer que ceux-là.

« Lorsqu'on se demande c'est quoi un fétiche? On va sexualiser des objets non sexuels. Par exemple, des pieds ou des sous-vêtements. Il s'agit d'un objet aucunement sexuel, mais qu'on vient sexualiser », décrit la professionnelle en sexologie qui accompagne de nombreux couples dans le cadre de thérapies.

De plus, près de la moitié des gens questionnés pour l'étude affirme avoir eu des fantasmes d'exhibitionnisme. Autrement dit, c'est comme se donner en spectacle sexuel, par exemple, dans des voitures, sous le regard des gens ou dans des endroits où des individus peuvent vous voir.

5. La non-monogamie éthique ou le partage de partenaire

Il faut d'abord dire que ces fantasmes nécessitent une non-monogamie consensuel. On parle alors d'échanger son partenaire avec quelqu'un d'autre. Cela peut même aller jusqu'à regarder sa moitié avoir du sexe avec quelqu'un d'autre ou encore vivre le polyamour, c'est-à-dire une relation émotionnelle et sexuelle avec plus d'une personne.

La non-monogamie éthique ne réside pas que dans le sexe, au contraire. Cela peut inclure des relations amoureuses avec plus qu'un ou une personne.

6. La passion et le romantisme

Grande oubliée des fantasmes à tort, la catégorie de la passion et du romantisme se hisse tout de même parmi les plus populaires. Si la plupart des fantasmes sexuels impliquent une exhubérance sexuelle débridée, certains ne rencontrent pas du tout ce critère.

Beaucoup de gens fantasment sur les scénarios où règne la romance et le fait d'aimer/se sentir aimé·e. On parle alors de fantasmes de passion et de romance.

« Certains hommes et certaines femmes se disent ne pas avoir beaucoup de fantasmes et d'avoir du sexe dit vanille, mais celui-ci est aussi valide que n'importe quel autre. Ce n'est pas vrai que les fantasmes sont uniquement des affaires olé olé » illustre la professionnelle en sexologie.

7. La flexibilité, l'homoérotisme et le changement de sexe

Enfin, ces fantasmes sont ceux qui viendront remplacer l'hétérosexualité par les autres possibilités. On parlera par exemple de liaisons lesbiennes, gays, bisexuelles ou encore de relations sexuelles avec des personnes transgenres, voire de devenir transgenre.

Dans la même lignée, la pratique du travestisme (le fait de s'habiller avec des vêtements du sexe opposé) peut susciter une excitation sexuelle.

Pexels Greta Hoffman

Est-ce normal d'avoir des fantasmes sexuels

Beaucoup de gens se demandent s'ils sont sexuellement normaux, relate Mme Saphan qui se fait souvent poser cette question en cabinet. Rassurez-vous, il est tout à fait normal d'avoir des fantasmes sexuels. Par ailleurs, il est aussi tout à fait correct de ne pas en ressentir.

Quel que soit le contenu, les fantasmes sexuels sont sains, normaux et favorables à une sexualité seul·e ou en couple. « Les gens ne devraient pas être stressés par rapport à leurs fantasmes, car le stress est tellement une antithèse à la sexualité. C'est juste incompatible », décrit-elle.

Inutile de ressentir de la culpabilité, de la honte ou du dégoût face à un fantasme. Il faut comprendre que tout le monde a des fantasmes sexuels, même s'ils peuvent sembler extravagants ou même dépasser tout ce que vous feriez dans la vie réelle.

Comment parler de ses fantasmes sexuels à son partenaire

Selon l'experte à qui nous avons parlé, tout part du fait d'avoir une bonne communication sexuelle faite dans un contexte calme, hors sexualité et sur un ton agréable.

De plus, il est recommandé d'écouter des vidéos, des films ainsi que des séries qui abordent la sexualité. On recommande aussi d'écouter ce podcast sur les fantames . Utilisez ensuite ces contenus pour ouvrir une discussion sur la sexualité et éventuellement les fantasmes dont vous rêverez secrètement.

« À mon avis, il existe quelques prérequis avant de pouvoir réaliser des fantasmes. Ça commence avec un couple qui va déjà bien, qui est à l'aise dans sa sexualité, qui ne ressent pas de pression implicite et surtout, qui ne le réalise pas un fantasme pour l'autre/par peur de perdre le partenaire », renchérit Kanica Saphan en rappelant que ce n'est pas la base de la sexualité.

Avant de concrétiser un fantasme, posez-vous la question suivante : quelles sont mes motivations réelles? Ai-je de la pression ou si c'est réalisé dans un objectif de découverte, d'exploration et de jeu sexuel? Est-ce positif, sécuritaire et surtout consensuel?

*À propos de Kanica Saphan

Professionnelle en sexologie, Kanica Saphan (elle/she) est une immigrante de deuxième génération d’origine cambodgienne ainsi qu’une ancienne militaire pour les Forces Canadiennes.

Aujourd’hui thérapeute de couple et entrepreneure, elle est la fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique situé sur le Plateau à Montréal.

Ouverte à toute personne désirant faire un pas vers une vie sexuelle plus douce, cette clinique de thérapie individuelle et de couple accueille toute personne désirant se sentir bien dans son corps, sa sexualité et avec son·a partenaire.