Voici comment en finir avec le mal des transports

Si le mal des transports vous accable, c'est peut-être parce que vous n'avez jamais essayé ce truc qui fonctionne pour bon nombre de gens. Ce simple objet du quotidien pourrait vous faire dire adieu au vilain mal des transports.

Rien n'est plus désagréable que de se sentir malade lorsqu'on roule en voiture, en train, en bateau ou même en avion.

Si vous êtes de ceux qui sont malade en voiture, vous avez probablement déjà testé tous les trucs inimaginables pour venir à bout de ces maux...

Pexels cottonbro studio

Un étonnant objet contre le mal des transports

Avez-vous déjà essayé de mettre un pansement sur votre nombril? Vous avez bien lu. C'est un médecin qui a initialement partagé cette astuce assez étonnante

Scientifiquement parlant, il n'y a aucune explication à ce phénomène. Pourtant, il semble bien qu'un petit bout de ruban de tissu adhésif posé sur le nombril de la personne sujette au mal des transports soit la solution miracle pour ceux qui avaient déjà tout essayé vainement.

Il se pourrait que ce soit la résultante de l'effet placebo, mais alors? Si cela fonctionne, à quoi bon bouder la technique lors d'un prochain road trip .

Enfants comme adultes l'ont testé, en avion, en auto et même en bus, en montagne ou sur le plat, sur de courts comme de longs trajets, et le résultat demeure le même. Ça fonctionne! Étonnant, non?

Si vous êtes curieux de voir si ça fonctionne sur vous, ayez ce qu'il vous faut lors de votre prochain déplacement.

Si ce truc ne fonctionne pas pour vous, ces quelques alternatives pourraient aussi vous soulager si vous avez le mal des transports.

Le citron a la capacité d'atténuer les nausées lorsqu'on le coupe en deux et qu'on respire son odeur. Même chose pour le basilic, la menthe et le persil qui sont toutes des herbes bonnes à respirer pour lutter contre les inconforts entre Montréal et Québec.

Le gingembre renferme aussi des bienfaits, surtout pour les nausées. On le consomme en poudre, en infusion ou même frais, et ce, une trentaine de minutes avant le départ.

Enfin, fermer ses yeux peut auss aider grandement. Ce geste limite le contraste entre la perception et l'oreille interne. Prenez une petite Gravol, au besoin, avant de plier bagage!

Pexels Mike Greer

Sinon, il semblerait que chanter soit aussi une excellente façon de chasser le mal des transports. Vous en doutez? Essayez-le la prochaine fois que vous ne vous sentirez pas bien sur la banquette arrière de la voiture.