Le vinaigre ménager peut s'utiliser sans modération. On l'aime, car il est incolore, son odeur s'évapore rapidement et il est sans danger pour nous et pour l'environnement. Voici 10 utilisations du vinaigre à essayer absolument dans la cuisine.

Le vinaigre est déjà fort pratique pour nettoyer une douche en verre et pour la lessive , mais voilà qu'on vous partage de nouvelles utilisations, cette fois, à essayer dans la cuisine.

10 utilisations insolites du vinaigre pour la cuisine

1. Pour détartrer les cafétières et les bouilloires

Versez une tasse de vinaigre ménager et complétez avec de l'eau chaude. Laissez agir quelques heures, puis rincez.

2. Pour désinfecter les fruits et les légumes

Vous avez un doute sur un fruit ou un légume? Pas de problème! Lavez-les dans une eau additionnée de quelques gouttes de vinaigre.

3. Pour remplacer l'anticalcaire dans le lave-vaisselle (et faire briller la vaisselle)

Il suffit de verser 1/2 tasse de vinaigre dans le bac de liquide de rinçage et le tour est joué! La vaisselle brillera comme jamais auparavant.

Pexels cottonbro studio

4. Pour faire briller l'argenterie

Faites tremper quelques heures l'argenterie dans du vinaigre banc. Faites toutefois attention si vous procédez de la même façon avec des objets en argent. Les résidus de ce nettoyage sont toxiques.

5. Pour nettoyer le micro-ondes

Remplissez un bol au tiers d'un mélange d'eau et de vinaigre. Chauffez ensuite au micro-ondes jusqu'à ébullition et laissez le bol dans le four pendant deux heures. La saleté s'en ira très facilement ensuite.

6. Pour faire briller les verres et plats en verre

Faites un bain de vinaigre (dilué ou non) quelques heures d'après l'état de calcification de ceux-ci. Prenez soin de bien rincer par la suite, mais c'est aussi simple que bonjour!

7. Pour désinfecter les planches à découper

Dites adieu aux résidus, odeurs et bactéries de vos planches à découper grâce au vinaigre. On laisse tremper dans 1 litre d'eau et 1/4 de tasse de vinaigre.

Pour des planches en bois, vaporisez du vinaigre sur la planche, laissez agir 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau.

Pexels RDNE Stock project

8. Pour les éponges encrassées

Laissez tremper dans 1 litre d'eau et 1/4 de tasse de vinaigre. Vos éponges et vos tampons à récurer redeviendront pratiquement comme neufs.

9. Pour l'entretien du réfrigérateur

Nettoyez, désodorisez et enlevez les salissures avec un linge imprégné de vinaigre. Rien de mieux pour obtenir un frigo qui sent bon et qui est propre, propre, propre!

10. Pour dégraisser les casseroles ou enlever les taches de rouille sur la fonte

Enfin, remplissez la casserole d'eau et de 1/4 de tasse de vinaigre. Laissez ensuite bouillir une quinzaine de minutes, rincez et essuyez.

Sinon, pour dégraisser à froid, il vaut mieux laisser agir toute une nuit.