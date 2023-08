5 bonnes raisons de porter un chapeau l'été

Accessoire de choix pour protéger la tête du soleil et de la chaleur, le chapeau peut être porté comme un accessoire mode, mais aussi et surtout pour vous garder au frais. Découvrez 5 bonnes raisons d'arborer un couvre chef lors des plus chaudes journées d'été.

• À lire aussi: De jolis chapeaux pour se protéger du soleil

• À lire aussi: Coloration cheveux : comment conserver sa couleur plus longtemps?

Chapeaux et casquettes jouent le même rôle une fois déposés sur la tête. L'important est d'avoir le réflexe de se couvrir le crâne lorsqu'on sort à l'extérieur sous un soleil de plomb.

Se protéger du soleil et des rayons UV

En effet, les chapeaux offrent une protection contre les rayons du soleil. En plus de la crème solaire et des verres fumés, on devrait ajouter le port du chapeau pour bien se protéger des rayons UV auxquels on s'expose.

Éviter les coups de chaleur

De plus, le fait de porter un couvre chef aide à réguler la température de votre corps. Il est recommandé de porter un chapeau couvrant bien la tête, la nuque et le cou. C'est encore mieux s'il est pâle ou de couleur blanche, par exemple.

Ce simple geste pourrait facilement vous éviter un bon coup de chaleur .

• À lire aussi: Déshydratation : symptômes et traitements pour faire face aux températures estivales

Se protéger de la pluie

Un autre des avantages de porter un chapeau est qu'il vous protègera beau temps, mauvais temps.

Une averse se pointe à l'horizon alors qu'elle n'était pas prévue? Pas de problème lorsqu'on porte un chapeau. Vous pourrez poursuivre vos déplacements sans gêne même s'il pleut à boire debout.

C'est d'ailleurs pas mal plus confortable qu'un capuchon d'imperméable qui puisse nous restreindre dans nos mouvements.

Pexels Element5 Digital

Se protéger des parasites

Enfin, si vous faites fréquemment des sorties en plein air, le chapeau peut aussi devenir une protection additionnelle contre les parasites.

Par exemple, si un tique venait qu'à tomber sur votre chapeau, celui-ci aurait sans doute beaucoup plus de mal à s'incruster sous vos vêtements. Un bel ajout auquel penser lors des prochaines sorties en plein air!

Ajouter une touche d'élégance

Inutile de dire qu'un chapeau ajoute du caractère et de l'audace à n'importe quel look. Osez-le!

Que ce soit pour aller au bureau, faire une sortie en ville entre amies ou prendre part à un festival de musique, le chapeau a toujours sa place. Il suffit de l'assumer pour l'admirer dans toute sa splendeur.