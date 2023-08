Le miel de Manuka et ses nombreux bienfaits sur la santé

Le miel de Manuka est bien plus qu'un simple miel. Issu d'un arbustre sauvage originaire de la Nouvelle-Zélande, ce produit naturel renferme une foule de bienfaits pour la santé. propriétés. Découvrez lesquels en lisant cet article.

Qu'est-ce que le miel de Manuka

Considéré comme étant le champagne des miels, le miel de Manuka est un produit unique créé par les abeilles qui pollinisent les buissons de Manuka en Nouvelle-Zélande. C'est d'ailleurs le l'un des deux endroits (avec la Tasmanie) au monde où on retrouve des buissons de Manuka.

Ces dernières recueillent un nectar aux pouvoirs quasi infinis dans cet arbrisseau sauvage.

On le distingue des autres miels grâce à son consistance plus dense qu'à l'habitude, sa couleur brune plus foncée et son goût un peu terreux.

Les bienfaits du miel de Manuka

Si on connaît le miel et ses nombreuses vertus depuis des siècles, ce miel élève la barre d'un cran avec ses propriétés bien particulières et ses bienfaits positifs sur la santé générale. En effet, le miel de Manuka est reconnu pour ses propriétés médicinales qui dépassent largement ses rivaux.

Ce produit naturel récolté par les abeilles néo-zélandaises contient des enzymes qui lui confèrent des effets antibactériens et antiseptiques assez exceptionnels. I

l est est efficace sur des bactéries multirésistantes et semble avoir des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes (il est particulièrement efficace sur les brûlures et les ulcères).

Par ailleurs, ce miel de Manuka augmente la circulation sanguine, améliore la digestion et apaise les reflux acides.

On lui attribue des propriétés permettant d’améliorer l’apparence visible de la peau, incluant l’acné et l’eczéma, pour ne nommer que celles-ci.

Voici quelques bienfaits du miel de Manuka :

Le traitement des infections;

Le soin de la peau;

Le renforcement du système immunitaire;

L'amélioration de la digestion;

Le traitement de la toux et du rhume.

D'après une étude publiée dans une revue médicale, le miel de Manuka entrave la croissance des cancers de la peau, du côlon et du sein. Cela peut même aider à atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, affirment les chercheurs.

Quel est le miel de Manuka le plus efficace

Notre équipe a testé pour vous quelques miels de Manuka et voici nos préférés qui valent vraiment la peine d'être achetés.

Ce miel magique et mystérieux renferme une douce saveur charismatique. On sent les cristaux de miel se dissoudre sur la langue. Non pasteurisé, cru et délicieux, ce super aliment polyvalent et vérifié sans OGM, ce miel de Manuka est un excellent achat.

Prix : 47,99 $ (500 g) sur Amazon

Nous avons aussi adoré ce miel de Manuka vendu sur Amazon. Composé à 100 % de miel brut, ce produit renferme une saveur naturelle qui se marie bien avec les thés et autres boissons. Il fonctionne très bien pour soulager les maux de gorge et les rhumes. Pour l'avoir essayé, il est vrai que le miel de Manuka facilite la digestion et peut être utilisé pour panser les plaies et les brûlures.

Prix : 55,10 $ (250 g) sur Amazon

Ce miel de Manuka véritable provenant de la Nouvelle-Zélande contient les enzymes et les propriétés antioxydantes tant recherchés. Agréable en bouche, ce produit vendu en ligne a largement rempli les promesses au niveau des bienfaits listés plus haut dans cet article.

