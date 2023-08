Nos meilleures suggestions de récits érotiques

Notre équipe a dressé pour vous un palmarès des meilleurs récits érotiques à consommer sans modération. Voici les 17 meilleurs titres à lire en solo ou en duo, selon notre collaboratrice et sexologue Anne-Marie Lavoie*.

Alimentez vos fantasmes sexuels en vous plongeant dans les pages d’un récit érotique . Voici les 17 meilleurs titres pour mettre du piquant sous la couette et explorer la sexualité... autrement!

TOP 17 des meilleurs récits érotiques

De la littérature érotique. Assumée. Celle qui donne chaud dans le ventre, qui fait rougir de plaisir et d’excitation. Du sexe, des pulsions, de l’émotion. Des histoires pour adultes consentants où le plaisir des sens n’exclut pas l’élégance. Des histoires de tentations, de désirs qui nous font basculer, ce moment où l’on se dit « je sais que je ne devrais pas, mais... »

Prix : 24,95 $ sur Amazon

Voici un autre recueil de nouvelles érotiques sous la direction de Stéphane Dompierre. En tout, ce sont pas moins de seize auteurs et autrices venant de tous horizons qui plongent tête première dans le récit érotique. Vous ne serez pas déçus!

Prix : 24,95 $ sur Amazon

Audacieuse, bien dans sa peau et curieuse, Céleste (ou bien est-ce Ève? Elle porte tellement de prénoms!) profite à fond de son célibat pour explorer sa sexualité sans tabous ni chichis.

Cette héroïne coquine, chère lectrice, c'est vous. Alors, bar cosy ou site de rencontres? Beau brun ou belle rousse? Yeux bandés ou mains nouées? À deux ou à plusieurs?

Pas aussi faux que le porno, pas aussi vrai que la réalité, ce livre s'inspire des fantasmes féminins les plus sexy et vous promet, sans fausse représentation, des heures de plaisir. Alors, allongez-vous confortablement et prenez les rênes: VOUS êtes la maîtresse de cette aventure charnelle!

Courtoisie QUB livre

Prix : 24,95 $ sur QUB livre

Et si le dernier continent à explorer était celui de l'intime? Les relations amoureuses, les pratiques sexuelles, les émotions, les sensations, les sentiments, comme autant de territoires à arpenter à cartographier... C'est le parti pris d'Extases, la série autobiographique de Jean-Louis Tripp.

Du petit détail trivial au sublime, du physiologique au métaphysique, de la jalousie qui consume à l'échangisme joyeux, toutes les facettes qui façonnent la sexualité sont évoquées.

Prix : 32,36 $ sur Amazon

Ce livre est issu du blogue du même nom, un projet éditorial rassemblant des histoires vécues de femmes de tous âges au sujet de leur sexualité. Dans ce recueil, 41 témoignages en mots et en images démystifient la sexualité féminine, de la masturbation au désir, en passant par l’orgasme et les fantasmes.

Distribué à très petite échelle, le recueil est en vente sur le blogue Caresses magiques et dans quelques librairies à Montréal et à Québec.

Où acheter : En ligne et dans quelques librairies à Montréal et Québec

Fortement dosé en émois et ourlé de chairs d'un bout à l'autre, le grand livre du passage à l'acte. Cette Anthologie du coït, long ruban de plus de cent cinquante scènes relevées dans la littérature de toutes les époques, est une idée de Mathias Pauvert, le fils de Jean-Jacques Pauvert.

Dans les bonnes lectures érotiques, on s'aperçoit avec stupeur que les coïts - d'ailleurs beaucoup moins fréquents qu'on ne se l'imaginerait -, se succèdent sans que jamais on n'ait une impression de répétition, de déjà-vu.

Bien sûr, il y a l'art du choix, qui joue ici à plein : célèbres, inconnus, clandestins, un échantillonnage d'auteurs sans équivalent.

Prix : 22,12 $ sur Amazon

Une femme écrit à son amant après une fulgurante et torride liaison et évoque leurs souvenirs et leurs folies.

Prix : 11,95 $ sur Amazon

Voici l'histoire vraie qui a inspiré la série Netflix phénomène! Après une vie d'aventures sexuelles, la narratrice préfère désormais déverser ses fantasmes entre les pages de son journal.

Ken, son mari magnifique mais froid, découvre le livre. Un nouveau jeu se crée dans le couple, inspiré par les entrées du journal.

Prix : 13,95 $ sur QUB livre

Retrouvez toutes les célèbres Histoires à faire rougir entre vos mains! Avec un million d’exemplaires vendus à travers le monde et des traductions en quatorze langues, les Histoires à faire rougir de Marie Gray sont les ultimes classiques du genre.

Vingt ans après leur lancement, ces nouvelles incontournables sont toujours actuelles et continuent de séduire de toutes les générations. Pas étonnant: la volupté, l’érotisme «classe» et l’imagination exubérante (avec une petite touche d’humour coquin) sont indémodables!

Cette compilation est le cadeau parfait pour découvrir, redécouvrir ou faire découvrir l’érotisme charmant et émoustillant à souhait – made in Québec! – qui a fait la renommée de Marie Gray.

Prix : 19,95 $ sur Amazon

Un roman sexy et réjouissant, par l’auteure des Histoires à faire rougir, de la trilogie Baiser et de Sois belle et tais-toi. À trente-cinq ans, en plus de traverser une crise existentielle et de digérer une (autre!) rupture amoureuse, Laurence Cartier-Dubois veut plus que tout devenir écrivaine. Son rêve ultime: signer un roman érotique qui reflète la réalité des femmes et leur fait du bien. Le hic, c’est que pour parler de sexe, d’amour et de désir féminin, elle a bien peu vécu... Elle a beau avoir la plume agile et l’imagination fertile, ses quelques ex ne lui ont jamais permis de vivre des émois particulièrement renversants. La passion, la vraie, c’est possible, non?

Lorsqu’elle rencontre Emmanuelle Lanthier, une conseillère en amour qui fait sensation, le destin frappe fort: cette «cupidonne» délurée lui offre sur un plateau d’argent une occasion inespérée de mener son projet à terme: l’accès privilégié aux histoires intimes et assez-pimentées-merci de ses clientes.

Au fil de ses entretiens avec les protégées d’Emmanuelle, la jeune auteure posera un nouveau regard sur ce que veulent vraiment les femmes, au lit et... dans la vie. Et sur ce qu’elle veut elle aussi, pourquoi pas?

Prix : 26,95 $ sur Amazon

Nous voici plongés dans un monde sans tabou, dominés par la recherche de la jouissance. Des liaisons clandestines, des aventures troublantes, des ébats torrides... Tout est permis: voilà le seul mot d'ordre que les personnages de ce livre s'empressent de suivre! Ils nous entraînent, pour notre plus grand plaisir, dans un monde habité par une passion ardente, tantôt subtile, tantôt puissante.

Valse des cœurs et valse des corps... Tout s'entremêle avec bonheur pour faire de ces nouvelles érotiques une véritable célébration des sens.

Martin Laliberté a écrit plus d'une dizaine de livres de nouvelles érotiques.

Prix : 24,95 $ sur QUB livre

Lucie, Audrey, Léa et Lydie flirtent sur le Web ou se rendent dans des lieux insolites à la recherche du plaisir, en faisant preuve d'audace et d'imagination.

Prix : 11,95 $ sur Amazon

- Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? me demande-t-elle en feuilletant le carnet écarlate.

- Le meilleur de moi-même.

- Vraiment? Alors je dois lui faire l'amour. Elle lèche une page comme s'il s'agissait de mon sexe, effaçant petit à petit de sa salive tout ce que j'avais écrit, puis offre à ma bouche un petit bout de langue bleue.

Vedette anarcha-féministe du wild wild web, Anne Archet fait son entrée officielle dans la littérature papier avec ce recueil joyeux et sans complexe. À la fois torride et tendre, cruel et hilarant, Le carnet écarlate réunit des centaines d'aphorismes et microrécits sulfureux mettant en scène l'érotisme lesbien sous toutes ses formes.

Un livre cochon et féministe qui vous fera rire aux éclats, pour un public large (d'esprit).

Prix : 18,76 $ sur Amazon

Une étudiante de 21 ans, Anastasia Steele, tombe amoureuse d'un patron d'une multinationale de 27 ans, Christian Grey. Leur relation installée, il lui annonce qu'il ne peut éprouver de l'amour et du plaisir que dans certaines situations. Un jeu de domination commence alors.

Prix : 14,95 $ sur QUB livre

Tate Collins et Miles Archer ne peuvent pas dire que le coup de foudre les a frappés lors de leur rencontre, mais l'attraction entre eux est indéniable. Ils entament une relation purement physique suivant deux règles émises par Miles : pas de question sur le passé, pas d'espoir de futur ensemble. Mais le coeur suit d'autres règles.

Prix : 29,95 $ sur QUB livre

Après Monsieur, numéro un des best-sellers du New York Times, une nouvelle histoire d’amour passionnée et haletante par EL James, l’auteure de la trilogie phénomène Cinquante nuances de Grey. Que se passe-t-il une fois la pantouflfle de vair chaussée ?

Maxim Trevelyan, devenu à contrecoeoeur comte de Trevethick, a retrouvé la femme qu’il aime au fin fond de l’Albanie. Et maintenant, il doit se marier sous la menace du fusil paternel. Mais un libertin repenti peut-il faire un bon époux? Sa réputation sulfureuse ainsi que les secrets inavouables de sa famille vont-ils détruire tous ses espoirs de bonheur?

Si Alessia Demachi a échappé aux trafiquants d’êtres humains et conquis le coeur de l’homme qu’elle aime, saura-t-elle préserver son mariage? Confrontée aux débauches passées de Maxim, à l’hostilité des Trevethick, au mépris et aux ragots de la haute société londonienne, pourra-t-elle devenir la comtesse de Maxim, ou demeurera-t-elle à jamais son ancienne femme de ménage?

Des montagnes majestueuses de l’Albanie au glamour chic de Londres, en passant par la campagne britannique, Madame emporte le lecteur dans le grand voyage de l’amour, un périple initiatique mêlant désir, pardon et rédemption.

Prix : 26,95 $ sur QUB livre

Une gentille blondinette californienne remporte le concours de Miss Teen America. Son diadème lui semble aussi important que son hymen jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de Gary T-Rex, un chanteur populaire moustachu et has-been. La célébrité, la crystal meth et les vibrateurs lui feront vite oublier ses rêves de paix dans le monde...

Juicy est une histoire d’amour pornographique, un roman Harlequin pour ceux qui préfèrent mélanger mouille et vodka plutôt que se balader sur un cheval blanc au coucher du soleil – parce que, de tous les artifices, ce n’est pas le silicone qu’il faut craindre, mais les promesses d’amour éternel.

Prix : 20 $ sur Amazon

*À propos d'Anne-Marie Lavoie

La sexologue Anne-Marie Lavoie est co-fondatrice de la Clinique Convergence , une clinique multidisciplinaire en santé sexuelle et santé mentale. Sa mission est d’offrir des services personnalisés et créatifs dans un environnement accueillant.

Passionnée par l’éducation sexuelle positive, Mme Lavoie est aussi directrice sexologique pour l’organisme Nouveau Cadre qui offre de l’éducation sexuelle aux jeunes âges entre 12 et 21 ans.