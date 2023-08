Tout ce que vous devez savoir sur les récits érotiques

Les récits érotiques constituent une belle alternative à la pornographie. Découvrez ce que sont les histoires érotiques, comment les aborder et surtout de quelle façon les intégrer dans votre couple grâce aux conseils de la sexologue Anne-Marie Lavoie*.

• À lire aussi: Les 7 fantasmes sexuels les plus communs

• À lire aussi: TOP 10 des meilleurs jeux de société sexuels à essayer

Que sont les récits érotiques

Débutons avec la définition de ce qu'est un récit érotique. Au départ, on peut penser que l'objectif de la littérature érotique est d'abord d'exciter le·a lecteur·rice.

Il est aussi possible de regarder les différentes définitions qu'on peut avoir soit de l'érotisme, tout ce qui a trait à l'amour physique, au désir et au plaisir sexuel. Toutefois, il est aussi intéressant de regarder la définition de la pornographie, soit la représentation d'actes sexuels ou de scènes de nudité qui a pour objectif de susciter l'excitation sexuelle.

En effet, il existe différents types de pornographie dont celle qu'on dit « douce ». Cette dernière se voit souvent sous forme imprimée où se déroulent des activités sexuelles avec des scénarios relationnels. « Cela peut inclure de la nudité, des attouchements, des actes à caractère sexuel non violents sans visibilité des parties génitales », précise Anne-Marie Lavoie, sexologue.

Autrement dit, le récit érotique pourrait entrer dans un type de pornographie qui soit différent. Lorsqu'on pense à la pornographie, la majorité des gens ont comme référence la « porno mainstream » de vidéos sur les gros réseaux, mais il en existe de nombreuses autres formes.

Pexels Eren Li

Les récits érotiques : une alternative à la pornographie

Selon Mme Lavoie, les récits érotiques peuvent effectivement être une belle alternative à la pornographie dite « mainstream » qui ne plaît pas à tous et peut parfois même être choquante.

On oublie souvent qu'il existe des alternatives à cette pornographie. Par exemple, la pornographie éthique, aussi appelée pornographie féministe en est une.

Elle permet d'accéder à du contenu à l'intérieur duquel on accorde une grande importance au consentement, au désir et à la chimie entre les acteurs et les actrices. Par ailleurs, on s'attarde aussi aux conditions de travail de ces personnes.

Cela dit, pour les personnes qui n'apprécient pas nécessairement ce qui est visuel ou plus graphique, le récit érotique devient une intéressante alternative.

Saviez-vous qu'il existe aussi des podcasts pour ceux et celles qui ne sont pas de grands adeptes de la lecture.

Pexels cottonbro studio

Pourquoi les récits érotiques sont-ils excitants

La sexologue et co-fondatrice de la Clinique Convergence explique que les récits érotiques sont excitants, car ils permettent d'utiliser son imagination.

Par imagination, on entend ses propres critères physiques et ses préférences qu'on peut moduler au gré du récit érotique.

Les personnes peuvent aisément être incarnés par qui on veut dans notre tête. En quelque sorte, cela permet au·à lecteur·rice de personnaliser l'histoire.

Il y a même des romans érotiques qui sont sous la forme de livre dont vous êtes le héros! Avouez que ça pique votre curiosité?

Comment intégrer cette pratique dans un couple

Envie de pimenter votre vie sexuelle ou juste intégrer des lectures érotiques dans votre couple? C'est toujours possible de le faire.

On recommande aux deux partenaires de lire le même livre et d'en discuter par la suite. Cette approche peut permettre d'ouvrir la discussion sur ce qui vous a excité, sur vos préférences et de pouvoir partager vos envies avec l'autre personne.

Sinon, le récit érotique peut tout aussi bien être lu à haute voix par l'un ou l'autre des partenaires. Le résultat sera le même!

Découvrez toutes nos meilleures suggestions de récits érotiques si le coeur vous en dit.

Pexels Mental Health America (MHA)

*À propos d'Anne-Marie Lavoie

La sexologue Anne-Marie Lavoie est co-fondatrice de la Clinique Convergence , une clinique multidisciplinaire en santé sexuelle et santé mentale. Sa mission est d’offrir des services personnalisés et créatifs dans un environnement accueillant.

Passionnée par l’éducation sexuelle positive, Mme Lavoie est aussi directrice sexologique pour l’organisme Nouveau Cadre qui offre de l’éducation sexuelle aux jeunes âges entre 12 et 21 ans.